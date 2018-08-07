Грузия пыталась предотвратить войну с Россией в 2008-ом году, — сказал в эфире «Эха» экс-президент страны Саакашвили.
Грузия пыталась предотвратить войну с Россией в 2008-ом году, — сказал в эфире «Эха» экс-президент страны Михаил Саакашвили. По словам политика, было сделано все, чтобы убедить Москву не воевать. Саакашвили сказал, что в феврале 2008-го он встречался с Владимиром Путиным, говорил, что Грузия готова подписать договор, отказаться от вступления в НАТО, от любых иностранных баз ради мира между Москвой и Тбилиси. Однако, подчеркнул Саакашвили, все попытки предотвратить конфликт были безуспешны. 10 лет назад российские военные вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Военные действия продолжались несколько дней.
Комментарии33
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ykpocyka 07 августа 2018 | 21:09
Мухуил когда начали галстук кушать ,как бы предлагали России не воевать с Грузией !)
suren_112 07 августа 2018 | 21:12
Азиату соврать, что стакан чачи выпить.
kottigr1 07 августа 2018 | 21:18
suren_112: Есть даже русская поговорка на эту тему : "Врешь как Путин."
suren_112 07 августа 2018 | 21:20
kottigr1:
Путин, в отличие от Саакашвили не азиат.
nepeanois 07 августа 2018 | 21:23
suren_112: а обычный ублюдок
suren_112 07 августа 2018 | 21:30
nepeanois:
А ты ублюдок не обычный, ты ублюдок либеральный, с белой попкой. Таких на Кавказе абреки очень любят.
chnch 07 августа 2018 | 21:47
suren_112: Но с тем ,что путин ублюдок обычный ты значит согласен. Накрылась твоя премия... Могут и с "работы" попереть...
kottigr1 07 августа 2018 | 21:24
suren_112:
Рать варваров.
Нас - тьма из тьмы.
Царей - послушные холопы.
Сквозняк пустынной Азии
в прорубленном окне Европы....
suren_112 07 августа 2018 | 21:28
kottigr1:
Русские это Орда. А Орда всегда будет нагибать как азиатов, так и гомоевропейцев.
Русские просто обязаны сменить америкосов, чтобы вместо них править миром. А если не получится, ТО ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ МИР, БЕЗ РОССИИ.
kottigr1 07 августа 2018 | 21:31
suren_112: Пока что русские нагибают только самих себя.. Остальные живут так как им нравится ..
suren_112 07 августа 2018 | 21:36
kottigr1:
То есть нагибают тебя, русского. Как же ты русский живешь нагнутым?
kottigr1 07 августа 2018 | 21:42
suren_112: Не все русские живут в РФ.. Многие находятся в свободной России. Их объединяет лишь общая территория..
pavelmistery 07 августа 2018 | 21:32
suren_112: Чем вы там надышались? )
suren_112 07 августа 2018 | 21:38
pavelmistery:
Вот придешь на Эхо Москвы, надышишься здесь либеральным смрадом, и начинаешь вас, либерасню вшивую поносить.
pavelmistery 07 августа 2018 | 21:46
suren_112: Кажется это вам настолько понравилось, что вы сюда каждый заходите дышать "либеральным смрадом" ))
r88w556xl4 07 августа 2018 | 21:13
А что, по-грузински предотвращать - это значит нападать?
pavelmistery 07 августа 2018 | 21:34
r88w556xl4: Это их территория, они имеют полное право наводить порядок военной силой, как это делала Россия в Чечне.
r88w556xl4 07 августа 2018 | 21:41
pavelmistery: Спроси народ Осетии, на чьей территории он живёт.
pavelmistery 07 августа 2018 | 21:44
r88w556xl4: Спросите лучше у народа Чечни и Татарстана, на чьей территории они живут ;)
r88w556xl4 07 августа 2018 | 21:47
pavelmistery: Кстати, действия грузинской армии в отношении мирных жителей квалифицировано как геноцид. Совбез ООН в конце концов признал, что действия России были миротворческими и являлись отражением грузинской агрессии.
r88w556xl4 07 августа 2018 | 21:15
Диета из галстуков плохо сказывается на функционировании головного мозга.
nepeanois 07 августа 2018 | 21:26
r88w556xl4: вы какой бренд предпочитаете?
suren_112 07 августа 2018 | 21:32
nepeanois:
Что, Саакашвили пытаешься защитить? Бойфренд твой?
r88w556xl4 07 августа 2018 | 21:43
nepeanois: Спроси Саакашливи, какой бренд он жевал в телевизоре, может тебе-то он на пользу пойдёт.
vea4ek 07 августа 2018 | 21:15
Голландская дурь она такая, забористая.
baran_provokator 07 августа 2018 | 21:18
ну абсолютно все сделали - даже миротворцев ООН убили, но даже и это не помогло избежать войны.
suren_112 07 августа 2018 | 21:18
Ни один эховский либерас даже не встанет на защиту безумного Миши.
nepeanois 07 августа 2018 | 21:28
suren_112: зато сколько разных ***расов набежало на него потявкать!
suren_112 07 августа 2018 | 21:34
nepeanois:
Саакашвили он смешной мерзавец. Кровавый клоун. Даже наши украинские братья, как бы они ненавидели клятых москалей, этого ублюдка выперли как облезлую шавку.
volkov_25 07 августа 2018 | 21:19
Уговорить Россию не воевать = уговорить таракана умереть.
suren_112 07 августа 2018 | 21:23
volkov_25:
Русские воины всегда воевали с азиатскими ордами. На этот раз попались под горячую русскую руку грузины.
Недолго продолжался бой
Бежали робкие грузины.
grazschdanin 07 августа 2018 | 21:27
Слова галстукоеда ничего не стоят.
captainobvious 07 августа 2018 | 21:31
перевожу для тех, кто не понял: "В 2008 году мы сделали все, чтобы втянуть в войну с Россией США и НАТО, но у нас ничего не получилось..."