Студенческий журнал Новосибирского госуниверситета удалил свой последний номер из-за жалобы на гей-пропаганду
Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на главного редактора журнала Петра Маняхина. По его словам, претензии возникли в материалу, в котором лесбиянка, трансгендер и бисексуал рассказывают о жизни в новосибирском академ-городке. Молодые люди говорят о толерантности, о том, как осознали свою сексуальность и гендерную идентичность. На вопрос о том, видел ли главный редактор результаты экспертизы, он ответил отрицательно и отказался рассказать, кто именно попросил его удалить номер.
Комментарии8
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proxozhij 07 августа 2018 | 20:43
А я слышал, что они просто портрет ректора опубликовали. И сразу статья за ЭТО.
max3446 07 августа 2018 | 20:48
фу, проблевался. Тут главное найти этих персонажей, выгнать их из города и отчислить из вуза без права на восстановление
viktorova 07 августа 2018 | 20:58
max3446: от чего проблевался то? Чем тебе лесбиянки не угодили?
max3446 07 августа 2018 | 21:01
viktorova: я видел настоящих лесбиянок, не би-девушек. Там слово красота и они вещи не совместимые
dmast79 07 августа 2018 | 21:04
max3446: Да - зечки коблы налысо бритые, в наколках, с фиксами ... бр...
max3446 07 августа 2018 | 21:06
dmast79: я видел которые под мужиков косят, и стригутся также. Зрелище не самое приятное
viktorova 07 августа 2018 | 21:14
max3446: напали на тебя? Испугался?
А страшные натуралки лысые и с наколками нравятся?
dmast79 07 августа 2018 | 20:52
"По его словам, претензии возникли в материалу, в котором лесбиянка, трансгендер и бисексуал рассказывают о жизни в новосибирском академ-городке. Молодые люди говорят о толерантности, о том, как осознали свою сексуальность и гендерную идентичность. "
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А почему про зоо-, геронто- и некрофилов забыли? Ущемление прав, немедленно жаловаться в ЕСПЧ!