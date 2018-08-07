Студенческий журнал Новосибирского госуниверситета удалил свой последний номер из-за жалобы на гей-пропаганду

Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на главного редактора журнала Петра Маняхина. По его словам, претензии возникли в материалу, в котором лесбиянка, трансгендер и бисексуал рассказывают о жизни в новосибирском академ-городке. Молодые люди говорят о толерантности, о том, как осознали свою сексуальность и гендерную идентичность. На вопрос о том, видел ли главный редактор результаты экспертизы, он ответил отрицательно и отказался рассказать, кто именно попросил его удалить номер.