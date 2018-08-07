В Новгородской области медики и спасатели почти 8 километров катили по рельсам носилки с пенсионеркой, которой потребовалась госпитализация. Об этом сообщает агентство Flashnord со ссылкой на региональный Минздрав. Там рассказали, что 67-летнюю жительницу местной деревни парализовало. Автомобиль скорой помощи не смог доехать до нее из-за бездорожья. В итоге, медикам, которым помогали спасатели, пришлось двигаться по железной дороге. Как сообщает агентство, с деревней Татино есть железнодорожное сообщение, но поезда там останавливаются только три раза в неделю.