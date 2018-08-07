В Новгородской области медики и спасатели почти 8 километров катили по рельсам носилки с пенсионеркой,
В Новгородской области медики и спасатели почти 8 километров катили по рельсам носилки с пенсионеркой, которой потребовалась госпитализация. Об этом сообщает агентство Flashnord со ссылкой на региональный Минздрав. Там рассказали, что 67-летнюю жительницу местной деревни парализовало. Автомобиль скорой помощи не смог доехать до нее из-за бездорожья. В итоге, медикам, которым помогали спасатели, пришлось двигаться по железной дороге. Как сообщает агентство, с деревней Татино есть железнодорожное сообщение, но поезда там останавливаются только три раза в неделю.
Комментарии20
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pmasel 07 августа 2018 | 20:37
Ну а что вы хотите, если 56% дорог не соответствуют нормативам. И это сколько Пу доложили, реальная ситуация и того хуже.
ostapbey 07 августа 2018 | 21:12
Эээх даарооогии пыль дааа туууман..
..
Ну и дураки по рельсам катаются за неимением дорог.. в центральной полосе России..
Даже
danko1 07 августа 2018 | 20:38
Главное, что ЧМ и олимпиаду провели, что у Путина дворцов десятки и на него сотни миллиардов уходят.
Закономерно, что деревни и малые города вымирают и не суждено там людям до пенсии по новому, да и старому закону дожить.
ematveev 07 августа 2018 | 21:15
danko1:
Почему "сотни миллионов"? Напишите уж "сотни миллиардов", чего мелочиться-то?
UD: Сорри, вы именно так и написали.
fig_vvam 07 августа 2018 | 21:20
ematveev: А он и не мелочится.
ты посмотри дворец в Прасковеевке.
Нет, в мелочности его не упрекнешь.
Строит с размахом.
danko1 07 августа 2018 | 21:24
ematveev: Сотни миллионов украли в этом году только на пристройке к одному из дворцов, а сама пристройка в 10 млрд. оценена.
Правильнее было написать триллионы, учитывая не только стоимость дворцов, но и их содержание, а также 5-тысячную охрану ФСО, авиа и автопарки и прочее.
lazich 07 августа 2018 | 20:39
Медицина будущего, епт!
proxozhij 07 августа 2018 | 20:41
Самое поганое, что ее в этой больнице не вылечат, а добьют.
frauava17 07 августа 2018 | 21:00
proxozhij: Вот я тоже удивилась - зачем катили? Обычно они отвечают: ну а что вы хотите, возраст, естественный процесс...и бросают трубку. Во всяком случае, с моей мамой было так. И не в глуши какой-нибудь, в центре Томска ((
max3446 07 августа 2018 | 20:46
кто виноват? Нынешняя оппозиция, немцов тот же, потому что в 90-е пока были у власти не сделали дороги
viktorova 07 августа 2018 | 20:54
max3446: они как раз сделали. Это при путине все развалилось.
max3446 07 августа 2018 | 20:58
viktorova: в каком месте новости это написано?
ostapbey 07 августа 2018 | 21:14
max34-46%%%дорог развалил Путин..
А МАХ46-34%%%дорог развалил Медведьев.
При смене должностей даже.
physik 07 августа 2018 | 20:59
max3446: Спасибо, посмешил. Умеешь ведь, иногда, съёрничать по делу.
bozk 07 августа 2018 | 20:47
Сверхдержава епта!
viktorova 07 августа 2018 | 20:56
Трэш полный. Хотя спасателям респект...
ramun 07 августа 2018 | 21:01
Куда вы еще лезете со своим русским миром.
По шпалам.
spbdweller 07 августа 2018 | 21:02
Путин же обещал своему стаду, что будет строить дороги. Он, правда, не сказал когда, так что пока вот так - по рельсам. А в той больнице хотя бы градусник есть?
andy66 07 августа 2018 | 21:03
а представляете, если бы и рельсов не было? Все таки РЖД - вещь полезная ))
orein51 07 августа 2018 | 21:16
это вам не стадиончик к чм отхреначить...тут дороженьки нужны, а "где деньги, блин?" [В. Выс.]