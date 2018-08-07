Пожизненно осужденным за взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске вынесли приговор за нападение на военных в Чечне

Решение принял Верховный суд республики, — говорится на сайте Следственного комитета. Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева признали виновными в участии в группировке Шамиля Басаева и нападения на военнослужащих в 1999-ом году. В сообщении Следственного комитета говорится, что с учетом уже вынесенных приговоров обвиняемым назначено пожизненное заключение.