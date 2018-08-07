Пожизненно осужденным за взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске вынесли приговор за нападение на военных в Чечне
Решение принял Верховный суд республики, — говорится на сайте Следственного комитета. Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева признали виновными в участии в группировке Шамиля Басаева и нападения на военнослужащих в 1999-ом году. В сообщении Следственного комитета говорится, что с учетом уже вынесенных приговоров обвиняемым назначено пожизненное заключение.
Комментарии9
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aleksandr39 07 августа 2018 | 20:37
А если это перевести на русский ?
palmcoast___ 07 августа 2018 | 20:42
aleksandr39:
А на русском это означает: НЕДООСУДИЛИ.
danko1 07 августа 2018 | 20:46
aleksandr39: А по-русски это может обозначать, что доказательств того, что они взрывали дома в реальности нет, но нужно найти повод не выпускать их на волю.
palmcoast___ 07 августа 2018 | 20:48
danko1:
Очень длинно излагаете. Вы мой пост перебили только количеством написанных слов.
danko1 07 августа 2018 | 21:28
palmcoast___: Ваш пост следует понимать и как возможность ЕЩЕ одного приговора в дополнение, а мой как отсутствие реального доказательства обвинения по первому приговору.
palmcoast___ 07 августа 2018 | 21:32
danko1:
При отсутствии доказательств пожизненное не дают. На зоне нет невиновных, даже те, которые за кого то срок тянут, сами виноваты, что подпряглись..
antiboh 07 августа 2018 | 21:08
//виновными в участии в группировке Шамиля Басаева//
А кадыров в какой группировке был?..
olegleon 07 августа 2018 | 20:43
aleksandr39: это значит, что умрут от простуды через пару лет в тюрьме
viktorova 07 августа 2018 | 20:49
Очередную премию и звание заработали следаки и судьи и дело закрыли, чтоб не висело. Всего-то 20 лет прошло...