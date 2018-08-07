В Тверской области возбуждено дело об экстремизме из-за репоста картинок в соцсети ВКонтакте
Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на адвоката подозреваемого Ильнура Шарапова. Он рассказал, что следователи приехали домой к его подзащитному – 46-летнему Сергею Соколову, представились водопроводчиками, и, когда тот открыл дверь, поставили лицом к стене и начали обыск. В Следственном комитете решили, что публикации, которыми поделился Соколов, содержат признаки возбуждения ненависти и вражды.
Комментарии6
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olegleon 07 августа 2018 | 20:41
как же хорошо, что Следственный Комитет занимается такими делами, т.к. все остальные преступления уже раскрыты, а преступники пойманы!
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 20:43
Уголовные дела за картинки станут ещё одной отличительной чертой нынешнего лихолетья.
spbdweller 07 августа 2018 | 20:58
В Следственном комитете решили, что публикации, которыми поделился Соколов, содержат признаки возбуждения ненависти и вражды.
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Когда Путин делит людей на своих и нац. предателей это не возбуждение ненависти и вражды?
aleksandrfedorov 07 августа 2018 | 21:34
spbdweller: // Путин делит людей на своих и нац. предателей.... //
А нац. предатели, это все, кто не согласен с его авантюрной и антироссийской внешней и внутренней политикой.
ramun 07 августа 2018 | 21:12
Вы там на рашке до зеленых чертиков докатились и сами еще этого не поняли.
orein51 07 августа 2018 | 21:14
уже сам полёт сокола - это экстр. и подготовка терр. сверху... всех соколов, а с ними и акул ... и щук...