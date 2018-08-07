В Тверской области возбуждено дело об экстремизме из-за репоста картинок в соцсети ВКонтакте

Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на адвоката подозреваемого Ильнура Шарапова. Он рассказал, что следователи приехали домой к его подзащитному – 46-летнему Сергею Соколову, представились водопроводчиками, и, когда тот открыл дверь, поставили лицом к стене и начали обыск. В Следственном комитете решили, что публикации, которыми поделился Соколов, содержат признаки возбуждения ненависти и вражды.