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20:30, 07 августа 2018

ФСИН уверяет, что здоровью арестованных фигуранток так называемого дела «Нового величия» ничто не угрожает

Анна Павликова и Мария Дубовик находятся под наблюдением медиков и проходят плановое обследование, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сегодня правозащитник Лев Пономарев рассказал, что девушки нуждаются в срочной медицинской помощи. У 19-летней Дубовик несколько дней назад нашли заболевания, которого не было, когда ее поместили в СИЗО. Мать девушки рассказала телеканалу Дождь, что у ее дочери обнаружили опухоль. У 18-летней Павликовой, по словам правозащитников, тоже серьезные проблемы со здоровьем.
10 членов движения «Новое величие» обвиняют в организации экстремистского сообщества. По данным следствия, они намеревались свергнуть конституционный строй в России.

Комментарии

19

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olegleon 07 августа 2018 | 20:38

выпороть прилюдно и выпустить.

pmasel 07 августа 2018 | 20:44

olegleon: Магницкий вроде то же был под наблюдением медиков ФСИН.

olegleon 07 августа 2018 | 20:46

pmasel: только вот перепутал живот и сердце. эти же, надеюсь, не перепутают

palmcoast___ 07 августа 2018 | 20:44

olegleon:

Думаете их там еще не выпороли?

olegleon 07 августа 2018 | 20:48

palmcoast___: при такой то поддержке со стороны профессиональных правозащитников? да если кто-то из них просто упадёт, то вой такой поднимут!

palmcoast___ 07 августа 2018 | 20:38

Я так понял, что в российские СИЗО и зоны вообще можно садиться только из за хорошей там медицины.

ykpocyka 07 августа 2018 | 20:48

palmcoast___: Там еще и кормят хорошо ,сенцова спросите !)

palmcoast___ 07 августа 2018 | 20:58

ykpocyka: olegleon:

Ну да, у вас там многие недоедают как наши негры, и голодные по несколько месяцев, и выглядят так же..

max3446 07 августа 2018 | 20:41

я так и думал что правозащитное антироссийское отребье тупо придумало проблемы обвиняемых в экстремизме. А отпусти их сегодня, завтра они бы уже были в оной из стран нато улыбаясь рассказывая как они власти России обманули прикинувшись больным

mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 20:41


Действительно, в гулаге ничего здоровью не угрожает.
Ведь гулаг - это курорт под присмотром любящих родственников.

spbdweller 07 августа 2018 | 20:50

Отпустите детей, людоеды.

spbdweller 07 августа 2018 | 20:52

spbdweller: "они намеревались свергнуть конституционный строй в России."
Это то, что сделал в 1917 Ильич со товарищи. Кто-то может поверить, что 17 летние инфантильные подростки в состоянии такое повторить?

spbdweller 07 августа 2018 | 20:55

spbdweller: Поганые ублюдки, они будут демонстративно мучить до смерти людей и даже детей в тюрьмах, чтобы навсегда поселить в людях страх. Моральные и нравственные уроды. Воровская шайка.

radionews 07 августа 2018 | 21:00

И всей России глубоко плевать, что какие-то русские девченки подыхают в русской тюрьме. Известные заботники о детях Донбасса, русские портянки, готовые уничтожить миллионы людей ради россказней о великой русской заботе о детях харкают и смеются над 18-летними девками.
Верю сразу и во веки веков, что они купили на свои деньги семьсот танков, буки, дроны, эшелоны боеприпасов и поехали в Донбасс защищать детей.
А не превращать их в кровавые ошмётки, перемешанные с обломками их домов и игрушек

airjeff 07 августа 2018 | 21:12

"они намеревались свергнуть конституционный строй в России" страшно, аж жуть! а вдруг они и сидя в тюряге его свергнут? прямо во время планового обследования... я уже спокойно кушать не могу

tks 07 августа 2018 | 21:17

ФСИН - парад псин.

grazschdanin 07 августа 2018 | 21:23

Правозащитники настолько дискредитировали себя поддержкой асоциальных элементов общества, что на их «громкие» заявления уже не реагируют.

ramses333 07 августа 2018 | 21:31

grazschdanin: Прям по методичке шпаришь? Своих мозгов не завел? Она у тебя заместо копилки, куда ты через рот 11.80 засовываешь.

vladimirgornitsky 07 августа 2018 | 21:37

"ФСИН уверяет, что здоровью арестованных фигуранток так называемого дела «Нового величия» ничто не угрожает"
Вообще-то угроза для здоровья и даже жизни существует вообще-то для всех, кто находится в России в руках ФСИН или полиции.
А верить заверениям палачей и садистов из ФСИН - нелепо. Они вот и недавно нашумевший факт избиения отрицали, пока видео не появилось.
Хотя и сами палачи и защищающие их "патриоты"-придурки и говорили поначалу, что видео - фальшивка. Правда, "патриотам" (включая форумных шавок) пришлось заткнуться, когда палачей-садистов начали арестовывать.
Бог даст, доживем и до того, как арестуют и посадят мучителей этих девочек.

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