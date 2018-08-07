"ФСИН уверяет, что здоровью арестованных фигуранток так называемого дела «Нового величия» ничто не угрожает"

Анна Павликова и Мария Дубовик находятся под наблюдением медиков и проходят плановое обследование, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сегодня правозащитник Лев Пономарев рассказал, что девушки нуждаются в срочной медицинской помощи. У 19-летней Дубовик несколько дней назад нашли заболевания, которого не было, когда ее поместили в СИЗО. Мать девушки рассказала телеканалу Дождь, что у ее дочери обнаружили опухоль. У 18-летней Павликовой, по словам правозащитников, тоже серьезные проблемы со здоровьем.

10 членов движения «Новое величие» обвиняют в организации экстремистского сообщества. По данным следствия, они намеревались свергнуть конституционный строй в России.