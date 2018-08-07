Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, пытались забрать в реанимационное отделение
Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, пытались забрать в реанимационное отделение, и в грубой форме грозились организовать принудительное кормление. Об этом «Эху» рассказал адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе.
Динзе добавил, что Сенцов сейчас, как и прежде, принимает препараты, позволяющие ему продолжать голодовку.
Комментарии6
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ykpocyka 07 августа 2018 | 20:27
Кирюха будь мужиком , умри назло Путину !
sg94 07 августа 2018 | 20:31
Лучший препарат от голодовки - пюрешка с котлетками.. После первых 100 дней голодовки, когда совсем тяжело будет, можно начинать вводить макароны
tv_victim 07 августа 2018 | 20:49
sg94: Да и сало под одеялом никто не отменял..... На таких препаратах он и всю свою "двадцатку" спокойно протянет.... А там и завязывать с "голодовкой" можно будет, ибо к тому времени всех уже отпустят....
ramun 07 августа 2018 | 20:41
А потом ноют за что российский народ так страдает.
Когда бумерангом вам прилетает ваша жестокость.
Вам и вашим детям.
tv_victim 07 августа 2018 | 20:47
что ни день, то очередное бу-га-га с этим симулянтом..... А еще через полгода будут писать, что ему совсем уже поплохело....
maikl5301 07 августа 2018 | 21:39
Медики уверяют, что человек не сможет прожить без еды больше двух месяцев...И за что они зарплату получают...