Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, пытались забрать в реанимационное отделение, и в грубой форме грозились организовать принудительное кормление. Об этом «Эху» рассказал адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе.

Динзе добавил, что Сенцов сейчас, как и прежде, принимает препараты, позволяющие ему продолжать голодовку.