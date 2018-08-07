Замминистра цифрового развития России стал Иванов, который, как считается, отвечал за блокировку мессенджера Телеграм

Замминистра цифрового развития России стал Олег Иванов, который, как считается, отвечал за блокировку мессенджера Телеграм. Об этом сообщает телеканал Дождь. Генерал-майор запаса Олег Иванов ранее был заместителем главы Роскомнадзора. В интернете активно распространялось письмо с его подписью. В нем говорилось, что ведомство рекомендует операторам связи не использовать Телеграм-каналы из-за репутационных рисков.