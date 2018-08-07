Замминистра цифрового развития России стал Иванов, который, как считается, отвечал за блокировку мессенджера Телеграм
Замминистра цифрового развития России стал Олег Иванов, который, как считается, отвечал за блокировку мессенджера Телеграм. Об этом сообщает телеканал Дождь. Генерал-майор запаса Олег Иванов ранее был заместителем главы Роскомнадзора. В интернете активно распространялось письмо с его подписью. В нем говорилось, что ведомство рекомендует операторам связи не использовать Телеграм-каналы из-за репутационных рисков.
Комментарии6
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olegleon 07 августа 2018 | 20:26
провалил блокировку и цифровое развитие провалит
dzed_barukh_buza 07 августа 2018 | 21:26
olegleon: провалит и хорошо...
Главное что бы не провалил строительство цифрового концлагеря на рф...
danko1 07 августа 2018 | 20:27
Подлецам и холуям, особенно приближенным к власти, а также их деткам, дорога к высшим должностям открыта.
Особенно если для них приказы и пожелания власти важнее Конституции.
viktorova 07 августа 2018 | 20:29
Цифровой проры..., простите, просер обеспечен!
piter_ug 07 августа 2018 | 20:37
Чувствую, это будет не цифровое развитие, а счетоводный упадок.
ramun 07 августа 2018 | 20:50
Без генерал-майоров в цифровом развитии никак не обойтись.
Цифры надо правильно построить.И очкастых ботанов охранять,пока не разбежались по америкам и европам.