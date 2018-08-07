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19:33, 07 августа 2018

В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин

Документ предложили депутаты от КПРФ. По мнению авторов законопроекта, со следующего года необходимо установить предельную цену на топливо. Коммунисты считают, что подобная мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин, — пишет газета Ведомости.

Комментарии

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spb_aborigen 07 августа 2018 | 19:40

Венесуэла все ближе)

dmast79 07 августа 2018 | 19:44

spb_aborigen: Главное что бы не Украина - там уже 60 рублей за литр. А в Венесуэле 2 цента за литр - такая "близость" к Венесуэле многим бы понравилась. И в России, и везде.

tks 07 августа 2018 | 19:47

dmast79: А что, Украина - нефтедобывающая страна, чудило?

dmast79 07 августа 2018 | 19:52

tks: Украина - дуредобывающая страна. Если бы было иначе - был бы у вас бензин как в Белоруси, т.е. на четверть дешевле (на уровне России). А в Белоруси нефти тоже не слишком чтобы уж много.. ))

tks 07 августа 2018 | 19:54

dmast79: "Обвинение в зеркале" - родовая особенность путораса.

kryimzdick 07 августа 2018 | 19:49

dmast79: Вот повезло-то венесуэльцам, только ездить некуда и не за чем

rusof_ob 07 августа 2018 | 19:49

dmast79: Заметь, во всех городах Украины пробки, и пОмни - зависть к жажиточным людям никогда не выведет тебя из нищиты.

dmast79 07 августа 2018 | 20:05

rusof_ob: Пробки, потому что тот хлам, на котором ездят "зажиточные люди" - едет плохо. Я уже приводил статистику одному украинцу - в России в 2017 году продано более 1,6 миллиона новых авто, на укриане - только 80 тыс. Вот и думай сам, если есть чем (кастрюля не в счёт) ... ))

r88w556xl4 07 августа 2018 | 20:05

rusof_ob: городах Украины пробки
зависть к жажиточным людям
===============
Ухахахахаха, постебался, зачёт. Смотри-ка, тебя ещё и лайкнул кто-то.

shakhtar 07 августа 2018 | 20:06

dmast79: В Украине нет транспортного налога на авто . он включен в стоимость бензина ,ездишь платишь , стоишь в гараже не платишь

gordy 07 августа 2018 | 19:45

"По мнению авторов законопроекта, со следующего года необходимо установить предельную цену на топливо."

Поскольку бюджет требует средств, топливная цена окажется беспредельной?

dmast79 07 августа 2018 | 19:54

gordy: Бюджет профицитен, вообще-то. Даже те источники что есть, наполняют казну больше, чем она может "освоить".

neyexo 07 августа 2018 | 19:45

spb_aborigen:
сегодня в 60 мин. рассказывали - сети требуют держать цены на колбасу. Т.к. цена на свинину растет, производители заменяют ее куриными отходами

olegleon 07 августа 2018 | 19:42

и когда эти коммунисты успокоятся? Россия потеряла миллионы людей, территорию, время из-за них, а они всё вылезают

kottigr1 07 августа 2018 | 19:45

olegleon: В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин...
Всё.. Пиши-пропал бензин.. На российском горизонте замаячили гуманитарные окорочка.

dmast79 07 августа 2018 | 19:57

kottigr1: Украина - 60 рублей за литр.
Молимся на транш МВФ, и не поднимаем голову - на горизонте опять маячит дефолт... ))
__________
Только не стОит тут опять подсчитывать одиноких бабушек и дома без канализации. ))

kottigr1 07 августа 2018 | 20:01

dmast79: Странно.. Когда тебе в ОВД "Дальнем" менты будут бутыль из под шампанского забивать, для тебя мысли о траншах МВФ Украине, будут вместо анестезии ?

neyexo 07 августа 2018 | 19:43

Затаривайтесь

yralez 07 августа 2018 | 19:44

Госрегулиорание это ОПГ Озеро, т.е. опять же Сечин.
Почуяли разницу ?
Правильно......её нет.

tks 07 августа 2018 | 19:45

Парад дебилизма продолжается.

tv_victim 07 августа 2018 | 19:50

tks: Особенно на фоне того, что газ на автогазовых заправках взлетел с 22-х до 27 рублей за неделю!

kryimzdick 07 августа 2018 | 19:50

Если коммунисты начнуть регулировать песок в Сахаре - там не будет песка через две недели.

tcheslav 07 августа 2018 | 19:59

Карточки на водку все ближе !

rusof_ob 07 августа 2018 | 20:04

tcheslav: Боюсь, все гораздо печальнее, не на водку, а на боярышник.

radionews 07 августа 2018 | 20:09

Если за дело берутся коммунисты, значит, делу кранты, без вариантов, проверено на всех широтах и долготах земного шара.
А значит, я приветствую предложение.

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