Украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии, находится в удовлетворительном состоянии, — утверждает ФСИН. Агентству Интерфакс представители Федеральной службы исполнения наказаний также сказали, что Сенцов постоянно находится под наблюдением врачей. Сегодня адвокат режиссера Дмитрий Динзе в интервью телеканалу «Громадське» сказал, что состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации, поскольку не доверяет сотрудникам лечебного учреждения, в которое его предлагают доставить.