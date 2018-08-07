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19:31, 07 августа 2018

Сенцов, который держит голодовку в российской колонии, находится в удовлетворительном состоянии

Украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии, находится в удовлетворительном состоянии, — утверждает ФСИН. Агентству Интерфакс представители Федеральной службы исполнения наказаний также сказали, что Сенцов постоянно находится под наблюдением врачей. Сегодня адвокат режиссера Дмитрий Динзе в интервью телеканалу «Громадське» сказал, что состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации, поскольку не доверяет сотрудникам лечебного учреждения, в которое его предлагают доставить.

Комментарии

6

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dmast79 07 августа 2018 | 19:40

Что с Савченко? Почему все забыли Савченко?
Сидит Савченко в украинской тюрьме, или уже ... всё? Вот так и с этим Сенцовым - не дай Бог отпустят на Украину, а там его соседняя с Надей камера ждёт. И ведь никто из трубки кормить не будет, и никаких Динзе к нему не пустят! Погибнет он там!

kottigr1 07 августа 2018 | 19:47

dmast79: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. !

Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".

olegleon 07 августа 2018 | 19:49

kottigr1: "Сэндз умер через 66 дней. «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть. "

ну ка назови Тэтчер прокремлёвской подстилкой )))

nikmart001 07 августа 2018 | 19:51

kottigr1: Вы совершенно правы, совсем эти американцы озверели. ну никак не соблюдают права человека.

grazschdanin 07 августа 2018 | 19:44

Даже эхо уже не пишет количество дней. Понимают - насколько глупо выглядят, рассказывая про неправдоподобный срок голодовки, после которого другие уже давно умерли бы. Вон альпиниста со скалы сняли, всего неделю голодал, ослаб на столько, что ходить не мог.
Этот Сенцов дискредитировал саму идею голодовок в местах заключения.

grossalexis082018 07 августа 2018 | 20:02

grazschdanin: А вот ты мерзлота опорочил само понятие рашкованина - брехливое, жалкое существо ;))

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