Бывшему директору школы в Калмыкии грозит условный срок за принуждение родителей к покупке парт.

Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». По версии следствия, год назад директор школы потребовала от родителей учеников первых классов купить мебель за свой счет. Это должны были оформить как добровольные пожертвования. Родителей, у которых не было такой финансовой возможности, предупредили, что их дети будут сидеть за старыми партами. Родители говорят, что не раз сталкивались с поборами в этой школе. Прокуратура поддержала иск на миллион рублей. Экс-директору Марине Гедерим грозит 2 года лишения свободы условно.