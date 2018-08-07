Бывшему директору школы в Калмыкии грозит условный срок за принуждение родителей к покупке парт.
Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». По версии следствия, год назад директор школы потребовала от родителей учеников первых классов купить мебель за свой счет. Это должны были оформить как добровольные пожертвования. Родителей, у которых не было такой финансовой возможности, предупредили, что их дети будут сидеть за старыми партами. Родители говорят, что не раз сталкивались с поборами в этой школе. Прокуратура поддержала иск на миллион рублей. Экс-директору Марине Гедерим грозит 2 года лишения свободы условно.
Комментарии3
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rusof_ob 07 августа 2018 | 19:42
Если бы эта Гедерим не поленилась и взяла бы, хотя бы, один мастер- класс Собянина, осталась бы и при бабле и без криминала.
olegleon 07 августа 2018 | 19:47
"условно" за поборы в миллион??
evgeny_biolog 07 августа 2018 | 20:06
" их дети будут сидеть за старыми партами."
Главное не старые парты, а новые мозги ...