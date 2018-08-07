Хамовнический суд Москвы арестовал все совместное имущество Петросяна и Степаненко в рамках бракоразводного процесса
Хамовнический суд Москвы арестовал все совместное имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин. Он уточнил, что все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко. По словам адвоката, тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать, — передает агентство ТАСС. Ранее Жорин сообщал, что совместно нажитое имущество юмористов оценивается в полтора миллиарда рублей.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 07 августа 2018 | 19:10
Правильное решение.. "Яблоко раздора" - в казну, а новую жизнь надо начинать с "чистого листа"...
velbkeirf1 07 августа 2018 | 19:14
kottigr1: мд-с где хохол прошел ( жиду) армянину делать нечего-народная мудрость
danko1 07 августа 2018 | 19:29
velbkeirf1: Может, в бюджет Москвы вернуть, который сотни миллионов этому "театру" ежегодно выплачивал?
А лучше изъять, как незаконно нажитое, на помощь нуждающимся и на операции для тех, для кого у государства денег нет.
erpetkur 07 августа 2018 | 19:11
Правильно! Продать и выплатит ъ всем телезрителям второго канала в качестве компенсации за моральный вред.
wurm 07 августа 2018 | 19:24
И назад не отдавать!!
dilevski1973 07 августа 2018 | 19:24
Нашутили на полтора ляма...
rusof_ob 07 августа 2018 | 19:29
Зная их чуство юмора, представляю, какие у них были культурные ценности. Что-то типа той русалки, которую продавал герой Никулина в " Приключениях Шурика".
rusof_ob 07 августа 2018 | 19:34
rusof_ob: Но, справедливости ради, надо пр знать, что у 86% населения Буратинии такие картины до сих пор висят над полочкой с фарфорованными слониками.
sergej17 07 августа 2018 | 19:55
rusof_ob: Geroj Wizina!
saw863 07 августа 2018 | 19:41
а так хорошо все начиналось))))
nadiama 07 августа 2018 | 19:45
много же капусты нарубили на своем, с позволения сказать, "юморе"
kruzalova 07 августа 2018 | 19:48
зачем эту склоку обсуждать на Эхе? мелко и пошло
tks 07 августа 2018 | 19:52
Ара против хохлушки! Порвите всласть друг друга, кривозеркальцы упоротые!!
nadiama 07 августа 2018 | 20:04
вы только посмотрите видео из Лужников от 3 марта 2018, с концерта в поддержку сами знаете кого.. особенно то место, где все со счастливыми лицами гимн запели )) у этого "юмориста" голова маячила прямо за спиной путина.. прибыльное это дело, у самого сапога валяться.