В Петербурге скончался художник, музыкант и актер, работавший с группой «Кино» Андрей Крисанов, — об этом сообщает портал Фонтанка. Крисанову было 52 года. Среди фильмах, в которых снимался художник и музыкант – «Асса» Сергея Соловьева и «Рок» Алексея Учителя. Крисанов был автором обложки альбома Кино «Группа крови».