«Почта России» больше не будет требовать паспорт при выдаче посылок

Это значительно ускорит процесс их получения, — сказал агентству ТАСС пресс-секретарь организации Сергей Коляда.

«Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки необходимо просто назвать оператору свои фамилию, имя, отчество или номер отправления, чтобы сотрудник нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код. Получателю придет смс с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору для получения письма или посылки. Клиенту больше не нужно переживать, что он оставил дома паспорт и не может зайти за отправлением по дороге с работы. Регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в пять раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни «.

По словам Коляды, размер и вес посылки значения не имеют.