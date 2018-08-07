«Почта России» больше не будет требовать паспорт при выдаче посылок
Это значительно ускорит процесс их получения, — сказал агентству ТАСС пресс-секретарь организации Сергей Коляда.
«Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки необходимо просто назвать оператору свои фамилию, имя, отчество или номер отправления, чтобы сотрудник нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код. Получателю придет смс с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору для получения письма или посылки. Клиенту больше не нужно переживать, что он оставил дома паспорт и не может зайти за отправлением по дороге с работы. Регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в пять раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни «.
По словам Коляды, размер и вес посылки значения не имеют.
Комментарии14
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kryimzdick 07 августа 2018 | 19:10
Ага, пока это смс с кодом придет, уже рабочий день на почте кончится
olegleon 07 августа 2018 | 19:24
kryimzdick: ты головой ударился? 5-10 секунд это "рабочий день закончится"?
sarov 07 августа 2018 | 19:29
А если связь барахлит, телефона нет или он разрядился? Не, такой сервис может выручить, но и от удостоверения личности (да хоть по автоправам) отказываться не стоит! Представляю бабушку, пришедшую за посылкой, у которой спрашивают СМС...
olegleon 07 августа 2018 | 19:55
sarov: а давайте попробуем ещё раз новость прочитать и понять её.
"не будет требовать паспорт", не означает, что будет только по смс, а означает, что его не будут требовать у тех, кто в состоянии обойтись без него.
это как с подписью. если не умеешь писать, то ставь крестик.
но слабоумие одних не должно мешать другим
vezdehod 07 августа 2018 | 19:54
kryimzdick:
Ага, пока это смс с кодом придет, уже рабочий день на почте кончится
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А тебе куда торопиться - заберёшь в любое время.
borz 07 августа 2018 | 19:10
Наконец-то почта роисси открыла то, что другие транспортные компании делали 10 лет назад.
danko1 07 августа 2018 | 19:13
Маразм полный. Только удлинит время получения посылок, когда сейчас их выдают практически мгновенно.
Даже выдачу осуществляют часто сразу тем, кто получает, чтобы не стояли в очереди.
Да и не у всех пожилых людей есть мобильные телефоны и не все смс могут прочитать.
olegleon 07 августа 2018 | 19:26
danko1: надо вообще запретить любое внедрение новых технологий, т.к. "не все смс могут прочитать".
машины надо запретить, т.к. пожилые хотят переходить дорогу там где им удобно. самолёты запретить, т.к. на лошадях можно ездить.
ostapbey 07 августа 2018 | 19:49
olegleon, мадам! Вы уже вернулись из Милана с покупками???
Как на распродаже труселей, вы подобрали себе размером на вашу, так сказать, талию??
neyexo 07 августа 2018 | 19:24
Быстрее не станет
И сейчас не особо смотрят на паспорт, данные записал, спрашивают
keg 07 августа 2018 | 19:37
ага... видел как то раз они дрон запускали....
vumba 07 августа 2018 | 19:39
на посылке и так есть фамилия и телефон, зачем еще спрашивать. получатель идет на почту если по трекеру посылка пришла или по извещению из почтового ящика. Логично, если при поступлении отправления почта посылала смс и этот код. А так, изобрели непонятно что
nikmart001 07 августа 2018 | 19:42
Ну и в чем прикол? Вместо паспорта надо обязательно иметь с собой телефон? А может просто предъявлять любой документ с фотографией? К тому же квитанцию тоже лучше иметь с собой, ведь надо назвать ее номер. Хотя люди телефон с собой носят чаще чем паспорт.
dmitry35 07 августа 2018 | 19:47
Зря они затеяли эту мороку с телефоном. Лучше бы брали образцы ДНК у каждого получателя посылок, а если посылка больше 3 кг, то ещё и спермограмму или мазок, в зависимости от пола.