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19:02, 07 августа 2018

Политик Алексей Навальный намерен устроить всероссийскую акцию протеста в единый день голосования 9 сентября.

Об этом он рассказал в своем Ютьюб-канале. Политик подчеркнул, что против идеи увеличения пенсионного возраста сплотились все слои общества. В движении «Левый фронт», которое добивается проведения общероссийского референдума против пенсионной реформы, инициативу раскритиковали. Координатор движения Сергей Удальцов в интервью «Эху» высказал мнение, что стратегия Алексея Навального уменьшает мобилизационный потенциал протеста.

Тем временем, зампред ЦИК Николай Булаев в интервью агентству ТАСС сказал, что проведение акции протеста в день выборов 9 сентября может нарушать избирательное законодательство.

Комментарии

32

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dmast79 07 августа 2018 | 19:05

Сплотились против идеи, за которую Навальный недавно "топил".
Да неужели он думает что народ совсем дурак беспамятный?

patrikk_1 07 августа 2018 | 19:10

Политик Алексей Навальный намерен устроить всероссийскую акцию протеста в единый день голосования 9 сентября...

А сам в Испанию с семьёй улетит? Как в прошлый раз?

dmast79 07 августа 2018 | 19:15

patrikk_1: Лобстеров опять есть будет...

danko1 07 августа 2018 | 19:20

dmast79: Бедные портянки.
Фото 10-летней давности Навального, поедающего лобстеры, им, сидящим на дошираке, покоя не дает.
Предел мечтания для тех, кто объедками от вора Пригожина питается.

serge_moro 07 августа 2018 | 19:24

danko1: Путинские мафиози просто разворовали весь пенсионный фонд населения и не хотят платить. Все пенсионные деньги ушли на 2 яжты и 1000 комнат Медведеву, на дворцы и роскошь Путина и его друзей . Все деньги были выброшены на войну в Сирии и на увеличение армии,спецслужб и на тунеядцев-воров чиновников. Население стало огромной обузой для путинской мафии.

Сейчас мы видим ,как на камеры Путин говорит о демографии страны , которую необходимо подымать приростом населения. Но, на практике Путин намеренно сокращает население ,чтобы меньше платить из казны . Мафия страны в гробу видит своих пенсионеров . Когда пенсионеры в гробу ,то триллион рублей на счету мафии. Все просто .

145 миллионов терпят нечеловеческие условия для жизни и даже не могут собрать 2 миллиона человек,чтобы сказать резкое ''нет'' очередному грабежу путинской мафии . Путин-самый страшный враг российских людей. Хуже врага не было со времен Сталина. Но, даже Сталин не граабил свое население,потому что ему лично деньги не нужны были и у него не было друзей,которые владеют 70% российского капитала, как при Путине.На мой взгляд Путин гнуснее и намного хуже даже Сталина.

patrikk_1 07 августа 2018 | 19:25

danko1:

Ты-то в Майями привыкла лобстеров есть и Шардоне запивать, видеть наверное их уже не можешь

dmast79 07 августа 2018 | 19:29

patrikk_1: Много ли на велфер себе позволишь?

kolorlon 07 августа 2018 | 19:41

dmast79: Ты этот вопрос задал своему коллеге по "пригожинскому" цеху? Ты же лучше его самого знаешь, сколько и чего он знает. Ё-маё, какие всё-таки вы убогие "пригожинские"!!!!

kolorlon 07 августа 2018 | 19:43

kolorlon: Поправка "сколько и чего он может".

dmast79 07 августа 2018 | 19:26

danko1: Я вполне могу позволить себе лобстера, дело не в этом.
Бедные те прыщавые юнцы, которые донатят своему гуру деньги, которые им мама дала на обед в школе. А навал тратит их на лобстеров.

ura_123 07 августа 2018 | 20:06

dmast79: У тебя и щипчики для лобстеров с собой?

patrikk_1 07 августа 2018 | 19:21

dmast79:

Здесь Доширак под камеры ест, с понтом он бедный парень, а за бугром лобстеров лопает. Аферист.

ivfn 07 августа 2018 | 19:32

patrikk_1:
Он только намерен устроить. Сейчас как только рот откроет с призывом ,30 суток обеспечено.
По закону в субботу перед днем голосования наступает так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Запрет завершается только после закрытия избирательных участков вечером воскресенья.

fresh_breeze 07 августа 2018 | 19:28

dmast79:
"Да неужели он думает что народ совсем дурак беспамятный?"
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А он не думает, он примазывается ко всем протестам, особенно к массовым. Все помнят, как он примазался к протестам против сноса пятиэтажек в Москве, со всей семьёй притащился, чтобы постоять там с траурными лицами.

Если человек, находясь в жёсткой оппозиции к власти, такой двуличный прохвост, то страшно представить ситуацию, если такая персона сама дорвалась бы до реальной власти.

kryimzdick 07 августа 2018 | 19:44

fresh_breeze: Россияне полностью утратили инстинкт самосохранения. Их грабят, а они молчат

dmast79 07 августа 2018 | 19:48

kryimzdick: Лучше подумали бы, как расплатиться с МВФ. Который уж точно грабитель (Россия в 90-е это прошла). А то кредиты берёте, что бы отдать предыдущие. И на чуть-чуть пожрать осталось. Даже АТО заглохло, видимо - денег на соляру для танков тю-тю, а та что была - давно продана в ДНР...

kryimzdick 07 августа 2018 | 19:52

dmast79: кисилёнок, пукай где-то в другом месте))))

dmast79 07 августа 2018 | 20:01

kryimzdick: Ты прав, тут из-за вашего шароварного брата уже и пукнуть негде..

ura_123 07 августа 2018 | 20:08

dmast79: А ты себя попробуй на НТВ,там это без ограничений.

ura_123 07 августа 2018 | 20:04

dmast79: Подробности "топления" в студию!

rips4 07 августа 2018 | 19:06

Давай сисян, сорви начало учебного года!))

ykpocyka 07 августа 2018 | 19:07

Леха ,сьездил бы ты в Африку ,фильм какой нибудь снял что ли !) В России тебе уже ничего не светит !

kryimzdick 07 августа 2018 | 19:46

ykpocyka: Сам ведь будешь потом нахваливать в каментах на Эхе уважаемого Алексея Анатольевича, и будет тебе стыдно. Или не будет?

kolorlon 07 августа 2018 | 19:49

kryimzdick: он вмиг перекрасится. Сука, он и есть сука!!!!

rampa 07 августа 2018 | 19:46

ykpocyka: светит, светит. Об этом можно судить дажепо тому, сколько вас тупых пригожинских шавок возбуждается при упоминании Навального. ))))))

grazschdanin 07 августа 2018 | 19:47

Навальный требовал в 2014-м году повышения пенсионного возраста.
Теперь он переобулся и выступает против этой идеи правительства.

kolorlon 07 августа 2018 | 19:52

grazschdanin: Сноску в студию, сцука!!!

grazschdanin 07 августа 2018 | 20:00

kolorlon: Подпись у Вас забавная - сцука, хотя на аватаре вроде мужик, выдирающий себе волосы. Ну да ладно, как хотите, так себя и называйте.
Про Навального:
«в 2014 году инициатор митингов против пенсионной реформы Алексей Навальный говорил о неизбежности повышения возраста выхода на пенсию, обратили внимание в «Комсомольской правде».

Впервые предложение повысить пенсионный возраст блогер выдвинул в 2012 году. Он указал этот пункт в программе своей партии «Народный альянс».

Навальный объяснял, что повышение возраста неизбежно. И чем раньше начнется этот процесс, тем более безболезненным он будет. А все из-за увеличения продолжительности жизни.

В 2014 году, перелицевав партию, Алексей продублировал данный пункт в новой программе. Он продолжил настаивать на повышении пенсионного возраста. Предлагал начать процедуру незамедлительно, чтобы «минимизировать социальные издержки».(с)

kolorlon 07 августа 2018 | 20:05

grazschdanin: сцука, а ты читать так и не научился. Сцукой значит себя считаешь? Сноску в студию сцука!!!!

ura_123 07 августа 2018 | 19:52

grazschdanin: У кого именно требовал?

grazschdanin 07 августа 2018 | 20:04

ura_123: У кого, у власти естественно, у кого же еще. Он же всегда что то у власти требует.
Предложение повысить пенсионный возраст блогер выдвинул в 2012 году. Он указал этот пункт в программе своей партии «Народный альянс». В 2014 году, перелицевав партию, Алексей продублировал данный пункт в новой программе. Он продолжил настаивать на повышении пенсионного возраста. Предлагал начать процедуру незамедлительно, чтобы «минимизировать социальные издержки».

Ты, Юрик, вроде ему какие то донаты отстегива. Продолжаешь еще?

alex_xray 07 августа 2018 | 19:59

grazschdanin: Путина выбрали под обещание не повышать пенсионный возраст
- почему это его главный оппонент не может использовать подобное нарушение предвыборных обещаний?

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