Политик Алексей Навальный намерен устроить всероссийскую акцию протеста в единый день голосования 9 сентября...

Об этом он рассказал в своем Ютьюб-канале. Политик подчеркнул, что против идеи увеличения пенсионного возраста сплотились все слои общества. В движении «Левый фронт», которое добивается проведения общероссийского референдума против пенсионной реформы, инициативу раскритиковали. Координатор движения Сергей Удальцов в интервью «Эху» высказал мнение, что стратегия Алексея Навального уменьшает мобилизационный потенциал протеста.

Тем временем, зампред ЦИК Николай Булаев в интервью агентству ТАСС сказал, что проведение акции протеста в день выборов 9 сентября может нарушать избирательное законодательство.