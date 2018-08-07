В редакциях трех белорусских СМИ прошли обыски

Они связаны с уголовным делом о незаконном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

Обыски начались еще рано утром. Сотрудников ряда белорусских СМИ подозревают в краже информации с ленты агентства БелТА. Как утверждает его директор Ирина Акулович в интервью изданию «Наша Нива», журналисты под чужими паролями бесплатно получали информацию, доступ к которой является платным. Сначала силовики пришли с обыском в офис одного из крупнейших интернет-изданий Белоруссии TUT.by. На трое суток были задержаны несколько сотрудников сайта, в том числе его главный редактор Марина Золотова. Одновременно обыски прошли и в агентстве БелаПАН, чью журналистка Татьяну Коровенкову также временно поместили под стражу. Также об аналогичных действиях сотрудников Следственного комитета в редакции газеты «Навука» сообщили и в Белорусской ассоциации журналистов. По ее данным, такую информацию подтвердили сотрудники издания, хотя его главред Сергей Дубовик отказался от комментариев, сказав, что редакция работает в штатном режиме.

В белорусском СК говорят, что за два года было совершено более 15 тысяч незаконных подключений к информации государственного агентства БелТА.