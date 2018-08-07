«Левые силы» собралась в Москве по вопросу общероссийского референдума о повышении пенсионного возраста – Удальцов

Повторное собрание инициативной группы проходит в Москве, в Центральном доме литераторов по вопросу о проведении общероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Организаторами встречи выступают представители КПРФ, «Левого фронта», народно-патриотических сил. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Согласно политику, участники собрания подготовили новую формулировку выносимого на референдум вопроса, так как две недели назад Центризбирком отказал в регистрации первой инициативы из-за неточности формулировки.

По словам С.Удальцова, в новой формулировке «добавлено указание на конкретную дату фиксации пенсионного возраста», отсутствовавшую в прошлый раз.

С.Удальцов отметил, что «документы вновь будут переданы в Центризбирком, и мы будем добиваться регистрации вопроса».

При этом, по словам политика, в случае, если власть будет вновь блокировать инициативу, «это подогреет протестные настроения» в стране.

Координатор «Левого фронта» также прокомментировал планы политика Алексея Навального провести всероссийскую акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в Единый день голосования. В частности, С.Удальцов отметил, что «инициатива Навального вредит протестному движению», так как ведет к его разобщенности.

С.Удальцов подчеркнул, что 9 сентября следует прийти на избирательные участки и «наблюдать за ходом выборов, чтобы как можно сильнее ослабить результат партии власти на фоне пенсионной реформы».