«Левые силы» собралась в Москве по вопросу общероссийского референдума о повышении пенсионного возраста – Удальцов
Повторное собрание инициативной группы проходит в Москве, в Центральном доме литераторов по вопросу о проведении общероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Организаторами встречи выступают представители КПРФ, «Левого фронта», народно-патриотических сил. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Согласно политику, участники собрания подготовили новую формулировку выносимого на референдум вопроса, так как две недели назад Центризбирком отказал в регистрации первой инициативы из-за неточности формулировки.
По словам С.Удальцова, в новой формулировке «добавлено указание на конкретную дату фиксации пенсионного возраста», отсутствовавшую в прошлый раз.
С.Удальцов отметил, что «документы вновь будут переданы в Центризбирком, и мы будем добиваться регистрации вопроса».
При этом, по словам политика, в случае, если власть будет вновь блокировать инициативу, «это подогреет протестные настроения» в стране.
Координатор «Левого фронта» также прокомментировал планы политика Алексея Навального провести всероссийскую акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в Единый день голосования. В частности, С.Удальцов отметил, что «инициатива Навального вредит протестному движению», так как ведет к его разобщенности.
С.Удальцов подчеркнул, что 9 сентября следует прийти на избирательные участки и «наблюдать за ходом выборов, чтобы как можно сильнее ослабить результат партии власти на фоне пенсионной реформы».
Комментарии6
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dmast79 07 августа 2018 | 18:38
Вот Удальцов, в отличие от Навального - гораздо больше тянет на борца против пенсионной реформы!
tcheslav 07 августа 2018 | 18:50
Давайте допустим. что КПРФ удастся провести референдум и граждане скажут "нет" повышению пенсионного возраста. И что ? Надо не референдум проводить, а внести альтернативный проект пенсионной реформы, но конечно, мозги не купишь, шариковы !
И по выборам, должность мэра не политическая, а хозяйственная, а если Вам нужен говорун, тогда Кумин Ваш кандидат 1
dmast79 07 августа 2018 | 19:07
tcheslav: Вот у КПРФ как раз больше шансов - у них фракция в Думе, пусть вносят альтернативный проект (вопрос - почему до сих пор не внесли?). А что может навальный со своими несовершеннолетними миньонами?
piter_ug 07 августа 2018 | 19:00
Аврору успеете подогнать?
delovoy_podolsk 07 августа 2018 | 19:25
Не надо бороться против пенсионной реформы. Государство имеет право ставить любые правила игры с пенсионерами. Надо бороться за право принципиального выбора гражданина: играть или не играть в эту игру! Эти левые и Навальный уводят от сути вопроса именно по заказу Кремля. Бороться надо за право отказаться вообще перечислять кому бы-то ни было деньги как пенсионные, так и страховые, а право оставлять эти деньги себе.
dmast79 07 августа 2018 | 19:32
delovoy_podolsk: Конституция не позволит - ибо каждый имеет право на медпомощь. А за чей счёт оказывать медпомощь человеку, который не платил страховку, а потратил эти деньги например на водку, от которой и заработал цирроз? А по закону надо его лечить? За мой счёт, за счёт моих страховых, что ли?