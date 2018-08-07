В Алтайском крае 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
В Алтайском крае 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом стали фотографии в соцсети ВКонтакте, — сообщает сайт Медиазона. По словам адвоката, который представлял интересы подростка, не было доказано, что снимки выложил именно его подзащитный.
Комментарии11
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dmast79 07 августа 2018 | 18:34
Думаю, понятно, какая у него теперь кликуха на районе будет.
ykpocyka 07 августа 2018 | 18:41
dmast79: Бабченко !?)
alladinov 07 августа 2018 | 18:44
dmast79: «Думаю»
Ты, портянка, зачем так нагло брешешь?
dmast79 07 августа 2018 | 18:52
alladinov: Извините, грешен. Правда было бы сказать "твёрдо уверен". Ибо точно знаю отношение к голубым среди нормальных здоровых коллективов.
rusof_ob 07 августа 2018 | 18:58
dmast79: на собственном опыте?
dmast79 07 августа 2018 | 19:10
rusof_ob: Да, именно. Из опыта знаю мнение других, да и сам я так же к ним отношусь - негативно, а если они начинают проявлять на людях свою "нетрадиционность" - то смесь брезгливости и злости.
croaker 07 августа 2018 | 18:41
Соцсеть "В контакте" стала опасной для жизни.
romsem78 07 августа 2018 | 18:51
Он в 16 лет подобные отношения уже пропагандировать начал? Так понравились? О времена, о нравы...
horseraddish 07 августа 2018 | 18:59
Парню стоит обратиться в ЕСПЧ - естьшанс компенсировать убытки
dmast79 07 августа 2018 | 19:13
horseraddish: Если его права нарушены. Пока не видно, что нарушено, кроме закона о запрете гомопропаганды.
dmitry35 07 августа 2018 | 19:12
Правило одно: если ты поднимался на Горбатую гору, не надо об этом трындеть на всех углах.