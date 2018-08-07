В Алтайском крае 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

В Алтайском крае 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом стали фотографии в соцсети ВКонтакте, — сообщает сайт Медиазона. По словам адвоката, который представлял интересы подростка, не было доказано, что снимки выложил именно его подзащитный.