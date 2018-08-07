В Черногории госпитализирована российская туристка, которую в море сбил катер
28-летняя Ксения Корзова доставлена в больницу Котора. Местный житель, который управлял катером, говорит, что это произошло в полукилометре от берега. Началось расследование, — передает агентство ТАСС.
Комментарии4
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bozk 07 августа 2018 | 18:38
Русофоб какой-то на катере
tv_victim 07 августа 2018 | 18:55
bozk: Причем, видать, давно планировал свой русофобский выпад! Выучился на водителя катеров, купил катер.... Интересно, сколько туристов из других стран он сбил до того, как наконец исполнил свой зловещий замысел, поймав в свои зловещие сети россиянку?
sokal123 07 августа 2018 | 18:49
Туристку жалко ,конечно. А так нечего в Черногории перевороты устраивать.
wuwer 07 августа 2018 | 20:09
))) Видимо переплывала дорогу катеру, уткнувшись как обычно в телефон
Каждая 5-я это проделывает, переходя перекрёсток..а тут не прокатило