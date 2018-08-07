Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, в том числе с акций банка «Возрождения», который планирует купить ВТБ. Об этом сообщает РБК. Издание уточняет, что разблокированы активы, которые в середине июля были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску инвесторов, вложившихся в облигации, связанные с Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Истцы в дальнейшем намерены вновь добиваться блокировки активов.