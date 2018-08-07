Совет Европы призвал освободить журналистов, задержанных после обысков в редакциях сайта Tut.by и агентства БелаПАН
Об этом со ссылкой на официального представителя генсекретаря совета сообщает РБК. В заявлении также говорится о необходимости провести оперативное и прозрачное расследование. Сегодня стало известно, что Следственный комитет Белоруссии задержал главного редактора и журналиста Tut.by , а также журналиста БелаПАН. Это связано с уголовным делом о несанкционированном доступе к материалам государственного информационного агентства БелТА.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 07 августа 2018 | 19:21
Совет Европы и Чикатило призвал бы освободить, если бы он выступил против властей.