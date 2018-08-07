Совет Европы призвал освободить журналистов, задержанных после обысков в редакциях сайта Tut.by и агентства БелаПАН

Об этом со ссылкой на официального представителя генсекретаря совета сообщает РБК. В заявлении также говорится о необходимости провести оперативное и прозрачное расследование. Сегодня стало известно, что Следственный комитет Белоруссии задержал главного редактора и журналиста Tut.by , а также журналиста БелаПАН. Это связано с уголовным делом о несанкционированном доступе к материалам государственного информационного агентства БелТА.