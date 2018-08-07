Прокуратура просит до девяти лет колонии для фигурантов дела о хищениях в Русском музее

Подозреваемые своей вины не признают.

Прокуратура просит приговорить бывшую начальницу службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову к семи годам заключения. Второго фигуранта дела – гендиректора компании «Фрейм» Николая Дурасова – к девяти годам колонии. Их подозревают в хищении четырех миллионов рублей при закупке оборудования. По версии следствия, пять лет назад Русский музей заключил договор с фирмой «Фрейм», по которому она должна была поставить несколько спецустройств безопасности стоимостью почти девять миллионов рублей. При этом часть конкурсной документации Кузнецова якобы подделала – она изменила характеристики оборудования, а также данные о приемке работ. В реальности стоимость купленных музеем спецсредств не превышала четырех с половиной миллионов рублей. Оставшиеся деньги – четыре миллиона – Кузнецова и Дурасов поделили между собой, считают правоохранители. При этом ранее глава службы безопасности жаловалась в Генпрокуратуру на действия полицейских, которые, по её словам, допустили многочисленные нарушения. В частности, она обвиняла следователей в том, что ее вынудили дать признательные показания. Позже Кузнецова от них отказалась. Дурасов также заявил о своей невиновности.

Директор Русского музея Владимир Гусев ранее заявлял, что не будет отстранять Кузнецову от должности до завершения расследования. По его словам, в музее провели внутренний аудит и факта мошенничества в крупных размерах не подтвердили.