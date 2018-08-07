В списке препаратов, запрещенных для использования в российском спорте, появился мельдоний.

Теперь отечественный перечень приведен в соответствие со стандартами ВАДА.

Список изначально был утвержден в марте прошлого года. Однако до сего дня мельдония там не было. Не смотря на то, что Всемирное Антидопинговое агентство еще в в 2016-м году приравняло мельдоний к допингу. Перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро специалисты ВАДА обнаружили препарат в 49-ти допинг-пробах спортсменов из России. А российские легкоатлеты почти в полном составе не были допущены на Олимпиаду. Позднее из-за положительного допинг-теста на мельдоний был лишен награды бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Крушельницкий.

И вот сегодня было опубликовано постановление Правительства РФ. В обновленный перечень наконец то попали мельдоний, гормоны роста, а также еще несколько препаратов.

Стоит напомнить, что в России введена уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга. Теперь тренер или спортивный доктор, который предложит подопечным мельдоний, попадет на скамью подсудимых.