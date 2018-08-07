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18:27, 07 августа 2018

Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30% пакет акций английского футбольного клуба Арсенал

Это пишет Файнэншнл Таймс. Усманов уступил свою долю американскому бизнесмену, владельцу контрольного пакета акций клуба Стену Кронке за 550 миллионов фунтов.
Как отмечает газета, два крупнейших акционера Арсенала боролись за контроль над клубом и его руководством в течение многих лет. В прошлом месяце Усманов признал, что потерпел поражение, — утверждает издание.

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