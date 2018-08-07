Еврокомиссия намерена сократить количество золотых паспортов и виз, выдаваемых гражданам третьих стран в обмен на приобретение недвижимости и крупные инвестиции, — сообщают некоторые западные издания.

Еврокомиссар по вопросам юстиции в интервью Ди Вельт отметила, что данные планы связаны с угрозой использования паспортов и видов на жительство в Евросоюзе для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС. В сегодняшнем интервью немецкому изданию Вера Юрова отметила, что Еврокомиссия «сильно озабочена» ростом выдачи виз и паспортов выходцам из России, Китая, Турции и ряда стран Африки. Чешский политик настаивает на том, что страны-члены ЕС должны ускоренным образом принять предлагаемые новые правила в этой сфере, чтобы более эффективно противостоять, например, таким явлениям как отмывание денег и другим преступлениям, совершение которых значительно облегчается возможностью свободного перемещения по всем 28 странам объединенной Европы. «Мы не хотим никаких Троянских коней в Евросоюзе, в связи с чем некоторые страны ЕС должны предпринять дополнительные усилия для того, чтобы европейское гражданство не получали преступники», — заявила еврокомиссар.

Ди Вельт выделяет такие страны Евросоюза как Кипр, Мальта, Португалия, Болгария, Венгрия, Литва и Латвия, которые вручают свои паспорта богатым иностранцам в обмен на финансовые вложения в свою экономику. Газета приводит данные, согласно которым почти 90 процентов людей, получивших гражданство Евросоюза в 2016 году, были до этого гражданами не входящих в ЕС государств. Издание констатирует, что за последний год рост числа новых граждан Евросоюза составил почти 20 процентов.

Согласно данным некоммерческой организации Транспэренси Интернэшнл, в большинстве стран ЕС европейское гражданство сейчас, по сути, покупается за инвестиции от 350 тысяч до 2 миллионов евро. При этом, например, в Латвии, еще совсем недавно, чтобы получить пятилетний вид на жительство, нужно было вложить в недвижимость этой страны сумму, едва превышавшую 70 тысяч евро.

Новые директивы Еврокомиссии, касающиеся паспортов, будут опубликованы ближайшей осенью.