В Белоруссии задержаны шесть журналистов по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации. Среди задержанных пять сотрудников интернет-портала Тут Бай и один агентства БелоПАН.

Жалобу в правоохранительные органы подало государственное агентство БелТА. Следователи пришли к выводу, что государственному агентству причинен существенный вред