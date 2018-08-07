Ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не подпадают под тайну переписки, охраняемую конституцией, — считает Федеральная служба безопасности. Она направила свои возражения против апелляции мессенджера Телеграм, которую Верховный суд рассмотрит 9 августа.

Юристы мессенджера считают подобный аргумент абсурдным, так как информация для декодирования сообщений позволит ФСБ контролировать переписку всех пользователей мессенджера, — пишет Коммерсант. Телеграм уже пожаловался в ЕСПЧ на привлечение к административной ответственности за отказ предоставить властям ключи переписки.