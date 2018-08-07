«Левые» силы намерены снова инициировать референдум о повышении пенсионного возраста. По требованию Центризбиркома будет изменен вопрос, который предполагается вынести на всенародное голосование, — рассказал «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Удальцов добавил, что его сторонники не собираются участвовать в акции Алексея Навального 9 сентября, а «Левый фронт» планирует направить своих наблюдателей на избирательные участки в единый день голосования.