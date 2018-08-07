Навальный предлагает провести в день голосования 9-го сентября акцию протеста против повышения пенсионного возраста
Алексей Навальный предлагает провести в единый день голосования 9-го сентября новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. «Общество сплотилось против этой идеи», — сказал политик в своем Ютьюб-канале
Навальный подчеркнул, что никаких ограничений для проведения уличных акций в единый день голосования нет. «Сделаем так, чтобы на этих выборах повышение пенсионного возраста было главной темой», — добавил он.
В последние недели митинги против пенсионной реформы проходят в разных российских городах.
Комментарии3
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sokal123 07 августа 2018 | 18:27
Вряд ли разрешат эту акцию , "они" уже все решили за людей
olegleon 07 августа 2018 | 18:29
Навальный, как и власть, на какой то другой планете живёт.
он в Москве то собрать и 5 тысяч сторонников не может, а тут замахнулся на "всероссийскую акцию"
dmast79 07 августа 2018 | 18:32
Вокруг идеи, Алексей, а не вокруг тебя.