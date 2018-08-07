Навальный предлагает провести в день голосования 9-го сентября акцию протеста против повышения пенсионного возраста

Алексей Навальный предлагает провести в единый день голосования 9-го сентября новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. «Общество сплотилось против этой идеи», — сказал политик в своем Ютьюб-канале

Навальный подчеркнул, что никаких ограничений для проведения уличных акций в единый день голосования нет. «Сделаем так, чтобы на этих выборах повышение пенсионного возраста было главной темой», — добавил он.

В последние недели митинги против пенсионной реформы проходят в разных российских городах.