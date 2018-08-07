В Туве журналистку Оюму ДОнгак задержали по подозрению в пропаганде или демонстрации нацистской символики.

Она рассказала в Фейсбуке, что поводом стали два поста во ВКонтакте на историческую тему с фотографиями со свастикой — речь идет о постах 2014 года. Журналистка признать вину отказалась, — сообщает телеканал Дождь. Большое количество дел об экстремизме из-за репостов это позитивный сигнал, который свидетельствует об эффективности работы правоохранительной системы, — считает уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Его словам приводит Коммерсант. Ларин уверен, что проблема заключается в низкой правовой грамотности пользователей соцсетей, по большому счету, люди, которые привлекаются, виноваты сами" – уверен омбудсмен. Накануне стало известно о возбуждении четвертого уголовного дела в Алтайском крае из-за картинок во ВКонтакте.