Фигуранткам дела «Новое величие» Марии дубовик и Анне Павликовой требуется срочная медицинская помощь, — заявил правозащитник Лев Пономарев. Он считает содержание девушек в СИЗО намеренным издевательством, которое создает серьезные угрозы здоровью.

Сегодня в Москве правозащитники провели серию одиночных пикетов с требованием прекратить преследование фигурантов дела «Новое величие»,

Напомним, — их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По данным некоторых СМИ, обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, которые были внедрены в группу в рамках оперативных действий, — напоминает Интерфакс.