Фигуранткам дела «Новое величие» Марии дубовик и Анне Павликовой требуется срочная медицинская помощь,
Фигуранткам дела «Новое величие» Марии дубовик и Анне Павликовой требуется срочная медицинская помощь, — заявил правозащитник Лев Пономарев. Он считает содержание девушек в СИЗО намеренным издевательством, которое создает серьезные угрозы здоровью.
Сегодня в Москве правозащитники провели серию одиночных пикетов с требованием прекратить преследование фигурантов дела «Новое величие»,
Напомним, — их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По данным некоторых СМИ, обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, которые были внедрены в группу в рамках оперативных действий, — напоминает Интерфакс.
Комментарии3
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jetsam 07 августа 2018 | 18:23
ну одному уже оказывали - магницкому. помнится, кончилось все очень плачевно.
oneoretwo 07 августа 2018 | 18:24
провокатору из нквд: на чужом горе своего счастья не построишь....
banyi3 07 августа 2018 | 18:25
Нужна, значит окажут) Вон сенцов сколько голодает и ничего !