На Западе — российско-грузинской войной. Она стала первой в XXI веке на Европейском континенте.

Официально военные действия начались с обстрела и штурма южноосетинской столицы Цхинвали грузинскими войсками. Однако вооруженные столкновения на границе Грузии и Южной Осетии велись как минимум с конца июля. Каждая из сторон впоследствии утверждала, что перемирие, заключенное в 1992 году, нарушил противник.

8 августа Москва объявила «операцию по принуждению к миру» Грузии, цель которой обеспечить безопасность российских миротворцев и гражданского населения. При этом в Тбилиси говорят, что российские войска вошли в Южную Осетию 7 августа, то есть фактически они пересекли границу до начала обстрела Цхинвали.

Два дня российские вооруженные силы продвигались по Южной Осетии при поддержке авиации и артиллерии, которые наносили удары и по территории Грузии. 9 августа в Черное море из Севастополя вышли корабли ВМФ России. 11-го началось наступление российских войск вглубь Грузии одновременно со стороны Абхазии и Южной Осетии. Российские военные заняли несколько грузинских населенных пунктов, в том числе порт Поти, а также Гори, расположенный в 80 километрах от Тбилиси. На следующий день тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о завершении военной операции, отметив, что вооруженные силы противника дезорганизованы, безопасность миротворцев и гражданского населения восстановлена, а агрессор «наказан и понес значительные потери». При этом продвижение российских войск, а также обстрелы и авиаудары продолжались до конца 12 августа.

Почти сразу по окончании конфликта Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Помимо Москвы это сделали только несколько стран — Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Еще две страны — Вануату и Тувалу — признали независимость республик, но затем отозвали это решение. Сегодня в Грузии приспущены государственные флаги в память о погибших в войне августа 2008-го года. Согласно официальным данным, с грузинской стороны погибли 408 человек: 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии. Как сказал Маргвелашвили, оккупация началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше, в 1991-1992 годах, когда Россия с помощью гибридной войны отделила от Грузии два ее региона