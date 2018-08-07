События августа 2008 года в России часто называют «вооруженным конфликтом в Южной Осетии»
На Западе — российско-грузинской войной. Она стала первой в XXI веке на Европейском континенте.
Официально военные действия начались с обстрела и штурма южноосетинской столицы Цхинвали грузинскими войсками. Однако вооруженные столкновения на границе Грузии и Южной Осетии велись как минимум с конца июля. Каждая из сторон впоследствии утверждала, что перемирие, заключенное в 1992 году, нарушил противник.
8 августа Москва объявила «операцию по принуждению к миру» Грузии, цель которой обеспечить безопасность российских миротворцев и гражданского населения. При этом в Тбилиси говорят, что российские войска вошли в Южную Осетию 7 августа, то есть фактически они пересекли границу до начала обстрела Цхинвали.
Два дня российские вооруженные силы продвигались по Южной Осетии при поддержке авиации и артиллерии, которые наносили удары и по территории Грузии. 9 августа в Черное море из Севастополя вышли корабли ВМФ России. 11-го началось наступление российских войск вглубь Грузии одновременно со стороны Абхазии и Южной Осетии. Российские военные заняли несколько грузинских населенных пунктов, в том числе порт Поти, а также Гори, расположенный в 80 километрах от Тбилиси. На следующий день тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о завершении военной операции, отметив, что вооруженные силы противника дезорганизованы, безопасность миротворцев и гражданского населения восстановлена, а агрессор «наказан и понес значительные потери». При этом продвижение российских войск, а также обстрелы и авиаудары продолжались до конца 12 августа.
Почти сразу по окончании конфликта Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Помимо Москвы это сделали только несколько стран — Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Еще две страны — Вануату и Тувалу — признали независимость республик, но затем отозвали это решение. Сегодня в Грузии приспущены государственные флаги в память о погибших в войне августа 2008-го года. Согласно официальным данным, с грузинской стороны погибли 408 человек: 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии. Как сказал Маргвелашвили, оккупация началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше, в 1991-1992 годах, когда Россия с помощью гибридной войны отделила от Грузии два ее региона
Комментарии4
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olegleon 07 августа 2018 | 18:19
идиот этот Маргвелашвили. война началась с того, что грузинские "гвардейцы" вторглись в Абхазию и попытались, убивая местных жителей, установить там свой порядок.
только вот что в 199293 годах, что в 2008 году закончилось всё одинаково - бегством бравых грузинских военных
kottigr1 07 августа 2018 | 18:34
olegleon: Да-да.. Это самые Великие победы МО РФ в союзе с Шамилем Басаевым против "армады грузин" вошли в анналы истории.. Ещё чуть-чуть и грузины взяли бы Москву и Питер..
kottigr1 07 августа 2018 | 18:24
Это была полномасштабная война развязанная РФ в отношении Грузии.. И даже сказка про "павших российских миротворцев" и "спящий город" не катит, ведь война началась с обстрела грузинских сел из тяжелой артиллерии МО РФ и первыми пострадали грузинские миротворцы...
"Утром 1 августа в результате подрыва двух взрывных устройств дистанционного управления пострадал лёгкий грузовой автомобиль с шестью грузинскими полицейскими. Пять полицейских получили ранения.
2 августа в результате ночного артиллерийского и миномётного обстрела грузинских деревень в южноосетинской зоне конфликта получили ранения шесть гражданских лиц и один грузинский полицейский.
В ночь с 6 на 7 августа с осетинской стороны вёлся миномётный и артиллерийский обстрел грузинских правоохранительных органов и миротворческих подразделений.
7 августа примерно в 16:00 с осетинской стороны возобновился артиллерийский обстрел грузинских сёл. При взрыве принадлежащей грузинскому миротворческому батальону боевой машины пехоты три грузинских военнослужащих получили ранения. Позднее был взорван контрольно-пропускной пункт грузинских миротворцев в Авневи, в результате чего погибли несколько грузинских военнослужащих и гражданских лиц."
velbkeirf1 07 августа 2018 | 18:26
Ярош сухумский и Дрищенко конопатый вбили тогда первый гвоздь в развал Украины