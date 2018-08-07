Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии
Об этом в интервью газете «Коммерасантъ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси.
Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт.
Комментарии7
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midnightblues 07 августа 2018 | 18:13
Возьмите веник и гоните мальца
oneoretwo 07 августа 2018 | 18:16
...только вот готова ли Грузия к возврату на воровскую малину ?
wojskowy Марек Качоровски 07 августа 2018 | 18:20
На бытовом уровне выглядит это предложение примерно так: Сосед ворвался, разгромил квартиру, изнасиловал жену и отобрал одну комнату в пользу двоюродного брата. А через некоторое время приходит с предложением: "Да хватит дуться, давай выпьем и будем дружить. Сам виноват, что добром жену и комнату не отдал".
general_123 07 августа 2018 | 18:20
Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии только на условиях России.
abidas 07 августа 2018 | 18:25
Уж для начала, кто нибудь рассказал бы Дмитрию АнатолИчу, что
россияне ездят отдыхать в Грузию без виз, а они к нам фигушки могут приехать,
без визы то ...
echo2011 07 августа 2018 | 18:34
Для начала,видимо,нужно отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии...Но кто же это сделает?
Значит,всё остальное-бла-бла-бла.
ramun 07 августа 2018 | 18:34
Какой«страшный»конфликт?
Россия заплачет?Ничего,пройдет.