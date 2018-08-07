Следственный комитет допрашивает коллег погибших журналистов.
Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского, — сказал в эфире Эха спецкорреспондент Центра управления расследованиями Сергей Канев.
Канев добавил, что с него попытались взять подписку о неразглашении, но он не подписал соответствующие документы.
«Удивляет, что претензии, которые предъявляют к Центру управления расследованиями, не звучали в адрес федеральных телеканалов и государства, которые отправили корреспондентов в Донбасс», — сказал в эфире Эха Журналист Эльмар Муртазаев
Муртазаев усомнился в том, что независимые СМИ имеют необходимые ресурсы для проведения подобных расследований.
Комментарии7
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dmast79 07 августа 2018 | 18:12
Что ещё за "центр управления расследованиями"? - писали бы прямо и честно - Центральное Разведывательное Управление!
sokal123 07 августа 2018 | 18:19
dmast79: Что бы коллеги молчали как рыбы ,это повар с путиным дела крутит вертит.
olegleon 07 августа 2018 | 18:14
не "в смерти", а "в причастности к смерти"
banyi3 07 августа 2018 | 18:19
Сейчас тараканы побегут!
tks 07 августа 2018 | 18:20
"Следствие по-Фрейду"!
zztop1960 07 августа 2018 | 18:31
Власти как ужи на сковородке , надо скрыть , что журналисты вели расследование деятельности ЧВК Вагнера , а тут проблемы , надо на кого-то свалить их гибель, желательно отвести все подозрения от самих ЧВК Вагнера и российских властей
vsokolov 07 августа 2018 | 18:37
А что, те, кто послали людей в гиблое место и не обеспечили безопасность, совсем не виноваты? Насчет Донбасса, я не знаю, пытались ли безопасность обеспечить там, но здесь вроде этим и не пахло.