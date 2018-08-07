Следственный комитет допрашивает коллег погибших журналистов.

Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского, — сказал в эфире Эха спецкорреспондент Центра управления расследованиями Сергей Канев.

Канев добавил, что с него попытались взять подписку о неразглашении, но он не подписал соответствующие документы.

«Удивляет, что претензии, которые предъявляют к Центру управления расследованиями, не звучали в адрес федеральных телеканалов и государства, которые отправили корреспондентов в Донбасс», — сказал в эфире Эха Журналист Эльмар Муртазаев

Муртазаев усомнился в том, что независимые СМИ имеют необходимые ресурсы для проведения подобных расследований.