Сегодня в Москве простились с журналистом Орханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко. Они были убиты неделю назад в Центральноафриканской республике. Съемочная группа работала над фильмом о российских наемниках из ЧВК Вагнера совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Он был убит неделю назад в Центральноафриканской республике. Вместе с журналистом погибли режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Церемония прощания с Орханом Джемалем прошла в Московской соборной мечети.

Возле входа в Соборную мечеть на Проспекте Мира собрались несколько сотен человек: не только друзья и коллеги, но также и те, кто не был равнодушен к журналистским работам Орхана Джемаля. Его тело, по исламской традиции, после омовения вынесли во двор мечети. Вел церемонию прощания Максим Шевченко. Журналист и близкий друг Джемаля сказал, что не знал более благородного человека, а также отметил, что жизнь Джемаля являлась борьбой ради справедливости и против неправды. Свою речь Шевченко окончил словами «Аллах Акбар», которые несколько раз звучали в толпе. Выступил и младший сын убитого журналиста Мансур Джемаль. Он сказал, что гордится своим отцом и «постарается стать таким же великим». Еще один коллега Джемаля, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов, сказал «Эху», что Орхан делал то, чего не могли сделать многие другие журналисты.

А военный корреспондент Семен Пегов в интервью «Эху» выразил надежду, что убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко в Центральноафриканской республике все же будет раскрыто.

Завершило траурную церемонию выступление председателя совета муфтиев России Равиля Гайнутдинова. Он призвал говорить об Орхане Джемале только добрые слова и не думать о том, что журналист умер. Он призвал помнить, что его душа жива и ждет встречи с Аллахом. После этого была совершена погребальная молитва – Джаназа-намаз. Орхана Джемаля похоронили в мусульманском секторе Хованского кладбища.

Также в Москве сегодня простились с Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко. Кирилла Радченко похоронили сегодня на Булатниковском кладбище. По просьбе родственников, церемония прощания была закрытой.