Самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в испанский Аликанте, экстренно приземлился в аэропорту Милана
Это связано с тем, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо, — сообщает агентство ТАСС. Один из людей, находившихся на борту рассказал, что командир экипажа принял решение о посадке в ближайшем аэропорту, которым стал Милан.
Комментарии5
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olegleon 07 августа 2018 | 17:43
вроде как второй самолёт за сегодня, который садится из-за того, что люди не думают головой. а потом будут собирать деньги на ТВ на лечение в Италии таких "путешественников"
ostapbey 07 августа 2018 | 17:45
olegleon: да ладно тебе бабу винить.!!!
Просто боярка несвежая в четвертом фунфырике..
Три шли на ура..а четвертый попался с дефектом.
Даже..
olegleon 07 августа 2018 | 17:59
ostapbey: прочитала в инете, что в Милане начались распродажи и аж плохо стало
farang 07 августа 2018 | 18:24
Новость из разряда "Самолет авиакомпании N в аэропорту M при посадке оказался в непосадочной конфигурации и ушел на второй круг". Зато как звучит "экстренная посадка!"
farang 07 августа 2018 | 18:32
farang: и, да, спасибо балаболам из ТАСС за введение нового авиационного термина "экстренная посадка".