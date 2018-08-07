В Белоруссии следователи работают в редакциях и бухгалтериях инфо-агентства БелаПАН, сайта Tut.by и газеты Навука

В Белоруссии следователи работают в редакциях и бухгалтериях информационного агентства БелаПАН, сайта Tut.by и газеты «Навука». Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Согласно этим данным, несколько человек увезли на допрос. Следственный комитет в Белоруссии возбудил дело о несанкционированном доступе к сайту государственного информационного агентства «БЕЛТА».