В Москве простились с журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко
Они были убиты в Центральной Африке в конце июля, когда работали над документальным фильмом о частной военной компании Вагнера. С Орханом Джемалем простились в Московской соборной мечети, его похоронят на Хованском кладбище. Церемония прощания с Александром Расторгуевым проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Кирилла Радченко похоронили на Булатниковском кладбище.
Комментарии12
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olegleon 07 августа 2018 | 17:37
"когда работали над документальным фильмом о частной военной компании Вагнера...."
.... по заказу Михаила Ходорковского.
или на Эхе запрещено эту фамилию писать рядом со словами "убиты", "погибли" и "расстреляны"?
shplint_05 07 августа 2018 | 18:05
Лиха беда начало. Надеюсь, что судьба Джемаля послужит хорошим уроком для других "активистов", ищущих, как ещё опорочить Россию и русских.
olegleon 07 августа 2018 | 18:27
shplint_05: это работа журналистов. просто у него было своё мнение. с ним, с мнением, можно не соглашаться.
а вот то, что Ходорковский оплатил им поездку туда и пожмотничал оплатить обратно, так это банальная подлость
kisa2000 07 августа 2018 | 17:54
главная причина не Ходорковский, а частная военная компания Вагнера.
viniqi 07 августа 2018 | 18:19
kisa2000: Нельзя хреново говорить о покойных- но он хотел устроить в России исламский халифат, что с этого получилось? мы видим,
... царствие ему небесное!!!
olegleon 07 августа 2018 | 18:25
kisa2000: ну да. "уж виноват ты тем, что хочется мне есть".
хрен знает есть ли ЧВК там, но они уже виноваты.
oleg_kievlyanin 07 августа 2018 | 17:58
Жаль, погибли можно сказать зря.
14% и так знают о вагнеровцах, разве что деталей не хватает.
А остальные пресловутые 86% наверное гордятся этими ЧВК как Крымнашем, Стрелковым, Мотороллой. Готовы если надо повторить и ни о чем не жалеют.
Ситуация патовая.
Ее можно решить только как решили проблему с Карфагеном.
velbkeirf1 07 августа 2018 | 18:03
oleg_kievlyanin: раньше у хохла не варило только после обеда
cobakevich 07 августа 2018 | 18:00
Собакам - собачья смерть !
Эти уроды нах никому не нужны.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 07 августа 2018 | 18:02
А заказчика их убийства Ходорковского будут привлекать к ответственности? А то как-то некрасиво получается: - людей нет в живых, а заказчик их убийства разгуливает на свободе.
cobakevich 07 августа 2018 | 18:06
ujdyjgjkmcrfz_vjnz:
Ты дебил ?
Какой заказчик ?
Этим проституткам пообещали денег и все ...
На этом преступление заканчивается.
sagen 07 августа 2018 | 18:11
Пригожинским шавкам приказано все валить на Ходорковского, мол это он послал людей на смерть, а вагнеровцы и сам Пригожин тут не причем. Идея глупая, годится только для внутреннего пользования. Так абориген и без этого в душе радуется любой смерти. Убийство это выстрел Путина себе в ногу. Теперь к этой богом забытой стране, которую его дружбаны грабили в тиши, приковано внимание всего мира. Красть им станет сложней.