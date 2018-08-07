В Москве простились с журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко

Они были убиты в Центральной Африке в конце июля, когда работали над документальным фильмом о частной военной компании Вагнера. С Орханом Джемалем простились в Московской соборной мечети, его похоронят на Хованском кладбище. Церемония прощания с Александром Расторгуевым проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Кирилла Радченко похоронили на Булатниковском кладбище.