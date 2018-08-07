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17:30, 07 августа 2018

В ЦИК усомнились в том, что всероссийская акция против пенсионной реформы, анонсированная Навальным, законна

В Центризбиркоме усомнились в том, что всероссийская акция против пенсионной реформы, анонсированная Алексеем Навальным, может быть законной. Политик собирается провести ее 9 сентября в единый день голосования. «Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев агентству ТАСС.

Комментарии

48

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kottigr1 07 августа 2018 | 17:38

Странно, что в ЦИКе не сомневались в честности избрания Путина, даже когда оказалось, что количество опускающих бюллетени в урны для голосования значительно меньше тех цифр проголосовавших которые значились в отчетах УИК.. И ведь на "съемочные павильоны Голливуда" уже все не свалишь, видеокамеры ведь на избирательных участках ставил сам ЦИК..

kindman_a 07 августа 2018 | 17:42

kottigr1:

А какое отношение ЦИК имеет к митингам граждан РФ, проводимым в соответствии с Конституцией РФ?

danko1 07 августа 2018 | 18:10

kindman_a: Час назад в блоге Навального написала, что Путин эту акцию запретит, но он решил чужими руками действовать.
Хотя понятно откуда ветер дует.

vezdehod 07 августа 2018 | 18:04

А какое отношение к этой Акции имеет ЦИК? Если он усомнился, то пусть перекрестится. или исповедуется у отца Гундяева.

remeslo 07 августа 2018 | 18:07

В день выборов по закону любая агитация запрещена, но в принципе можно ходить без плакатов и символики, а можно просто разбрасывать пустые листы бумаги, типа, а чего говорить, если и так все ясно.

zhrv 07 августа 2018 | 17:38

- "«Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. "

И кто должен читать и знать то законодательство, если не ЦИК?

tvitov66 07 августа 2018 | 17:45

zhrv: там ошибочка - это не ЦИК, а ЦИРК!

olegleon 07 августа 2018 | 17:39

остальные усомнились, что Навальный может хоть что-то всероссийское сделать.
хотя дату он выбрал хорошую. потом заявит, что все, кто был в этот день на улице, это были его сторонники ))

dmast79 07 августа 2018 | 17:39

Конечно не законна!
Навлаильный обучался в США и за счёт США, таким образом, он агент США и через него США влияют на выборы. Что там делают американцы в таких случаях?

tks 07 августа 2018 | 17:49

dmast79: Ты из Пиндостана вещаешь что ли? Клон Анны Чапман типа?

tvitov66 07 августа 2018 | 17:52

tks: это всё придумал Черчиль в 18-м году!

dmast79 07 августа 2018 | 17:54

tvitov66: Черчилль не черчилль, а в США навальный давно бы сидел как российский шпион.

timber_head 07 августа 2018 | 17:59

dmast79: В США, батенька, в отличие от России, существует закон и независимый суд. Так что шел бы ты со своими пропагандонскими домыслами...

olegleon 07 августа 2018 | 18:02

timber_head: отличная шутка! добрая и смешная )))

dmast79 07 августа 2018 | 18:09

timber_head: И вот по этому закону, независимый суд отправил бы к параше как иностранных шпионов 90% нашей "либеральной оппозиции". Так что радуйтесь (пока!) что у нас нет такого закона и суда!

tks 07 августа 2018 | 18:17

dmast79: "У нас" это где - "у вас"?да неужто?!
"-Вас как зовут?
-Авас?"

timber_head 07 августа 2018 | 18:20

dmast79: "Вы когда говорите, такое ощущение, что Вы бредите"

vezdehod 07 августа 2018 | 18:07

dmast79:
Черчилль не черчилль, а в США навальный давно бы сидел как российский шпион.
============================================================================
Ну ты "братан" и залудил...Алексей регулярно бывает в СЩА и спокойно возвращается оттуда, а на Родине. схлопотал Две судимости.

tvitov66 07 августа 2018 | 18:15

vezdehod: да просто это ватное чудило по себе мерит - у них потереться об члены республиканской партии США не просто норма, а почетная патриотическая обязанность

dmast79 07 августа 2018 | 18:15

vezdehod: Ну так он ведь не в американскую политику лезет. Лез бы - сел бы там так, что второй судимости ему не потребовалось - и первого трехзнаного срока хватило бы!

ihtamnet 07 августа 2018 | 18:08

dmast79: Ты за повышение пенс.возраста, клоун?

dmast79 07 августа 2018 | 18:19

ihtamnet: Зачем меня спрашивать - иди на навальнинг и спроси этого клоуна, за он или против. А то не понятно - был за, теперь против. А может ему вообще пофиг...

piter_ug 07 августа 2018 | 17:40

К цику это акция не имеет никакого отношения.
Их дело типовыборы проводить.

yralez 07 августа 2018 | 17:41

Свекровка б...., снохе не верит.
Пакостливые паскуды по себе судят.

y3emen1 07 августа 2018 | 17:45

а цик не усомнилась, что для подобной "пенсионной реформы" лучше выбирать другую страну

lager23 07 августа 2018 | 17:45

В Центризбиркоме усомнились ....
////::/
Значит законная...!

jetsam 07 августа 2018 | 17:46

и я сомневаюсь: любое упоминание на Конституцию уже аморально и антизаконно.
а уж использование ее положений - просто . терроризм чистой воды.
ща нецарь и невошьдь даст им кузькину мать...

tks 07 августа 2018 | 17:47

Надо же, баран проблеял что-то там.

max3446 07 августа 2018 | 17:51

Дак на то и расчет, ничтожество погонит своих миньонов под дубинки на незаконные акции ради картинки западных сми. Кстати кто знает, когда наконец мутант с 46 размером ноги начнет выплачивать по 10000 евро тем кто вышел на один из его митингов? Уже несколько лет прошло с тех пор как он эти деньги обещал выплатить.

kindman_a 07 августа 2018 | 17:58

max3446:

А ты тоже ждешь выплат, судило?

ac_dc 07 августа 2018 | 18:00

max3446:
Ты либо дурак, что не понимаешь, что ЕСПЧ 10000 евр можетт дать тем, кого незаконно свинтили. И Навальный обещал юридическую помощь, чтоб довести до Европейского суда.
И выплачивать эти денежки будет тогда не Навальный, а ты - остолоп.
Либо ты все понимаешь, но дураками и беспамятными считаешь других
И неизвестно, что хуже

max3446 07 августа 2018 | 18:10

ac_dc: задержания там были, список исков в гейропейский псевдосуд, подготовленные ничтожеством навральным? Кстати про ЕСПЧ в призыве мутант с 46 размером ноги не говорил, там было просто, выйдете, сделаете так чтобы вас задержали (иначе устроите погромы), получите по 10000 евро.

dmast79 07 августа 2018 | 18:21

ac_dc: Пока ты дойдёшь до ЕСПЧ, потратишь в два раза больше.
Хотя я думаю, Россия гораздо раньше выйдет из этой дурацкой организации.

timber_head 07 августа 2018 | 17:56

А какое вообще до этого дела ЦИК? Этот вопрос вне его компетенций и никаким боком его не затрагивает. Хотя чего ждать от советского профсоюзного тунеядца Элочки. дали хлебную должность - демонстрируй преданность

jetsam 07 августа 2018 | 18:04

timber_head: вы хоть новость-то читайте @провести ее 9 сентября в единый день голосования@
__ в единый день голосования__ == день ЦИК. еще как есть дело...

timber_head 07 августа 2018 | 18:11

jetsam: Можно ссылочку на закон, запрещающий гражданам РФ выходить на публичные акции в день выборов или дающие право ЦИКу оценивать законность каких-либо мероприятий в день выборов? А если бы Навальный концерт "во славу" устраивал, ЦИК бы тоже "свое" мнение высказал?

jetsam 07 августа 2018 | 18:13

timber_head: а вы закон о выборах прочитайте внимательно. не дойдет - к юристам обратитесь. моментально объяснят.

timber_head 07 августа 2018 | 18:17

jetsam: Я кажется цитатку попросил со ссылкой. Ты ж читал, да? Не можешь привести положение закона - гуляй себе тихо, "юрыст"

jetsam 07 августа 2018 | 18:20

timber_head: тыкай своей мамке - у нее сушняк, давно не тыкали ублюдки.

если вы не способны прочитать закон - обратитесь в суд, о признании вас недееспособным. вам назначат опекуна. он вам все разжует и все объяснит.
я ленивым только по пятницам подаю.

timber_head 07 августа 2018 | 18:22

jetsam: ПОнятно. Очередной звиздобол. ПО теме сказать нечего, кроме собственных бредней. Сказали тебе гулять - вот и гуляй.

dmast79 07 августа 2018 | 18:24

timber_head: Со знанием законов у навальнистов беда.
Хотя, если большинство из них ещё среднюю школу не закончили - то какие к ним вопросы? ))

timber_head 07 августа 2018 | 18:25

dmast79: Так я тебе вопросов и не задаю. И так все ясно.

platonnekafrin 07 августа 2018 | 18:01

"Другой день", это, конечно, законнее будет, но лучше всё-таки выбрать для протестов другую страну, а самое лучшее - другую планету. Вон Нептун, пожалуйста, пустой, там и протестуйте. Да, Булаев? Фамилия такая что ли или кличка?

vserg 07 августа 2018 | 18:03

"Вряд ли" ЦИК скажет что-то другое....

sneer1 07 августа 2018 | 18:04

Тут, скорее, следует сомневаться в законности ЦИКа, а не в акции, проведение котой гарантировано ст. 31 Конституции РФ.

piccoru 07 августа 2018 | 18:04

Давай, ЦИК, давай, плесни бензина в костерок...

oneoretwo 07 августа 2018 | 18:14

...усомнились ? ага... вот, если б вы исчо читать там умели, то прочли бы конституцию, а так - да....

(комментарий скрыт)

gregor 07 августа 2018 | 18:27

ЦИК право ..., для свободы слова, собраний ,демонстраций ..надо выбирать другую страну .
В России ...это .... невозможно , рабы в большинстве .

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