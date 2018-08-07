В ЦИК усомнились в том, что всероссийская акция против пенсионной реформы, анонсированная Навальным, законна
В Центризбиркоме усомнились в том, что всероссийская акция против пенсионной реформы, анонсированная Алексеем Навальным, может быть законной. Политик собирается провести ее 9 сентября в единый день голосования. «Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев агентству ТАСС.
Комментарии48
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kottigr1 07 августа 2018 | 17:38
Странно, что в ЦИКе не сомневались в честности избрания Путина, даже когда оказалось, что количество опускающих бюллетени в урны для голосования значительно меньше тех цифр проголосовавших которые значились в отчетах УИК.. И ведь на "съемочные павильоны Голливуда" уже все не свалишь, видеокамеры ведь на избирательных участках ставил сам ЦИК..
kindman_a 07 августа 2018 | 17:42
kottigr1:
А какое отношение ЦИК имеет к митингам граждан РФ, проводимым в соответствии с Конституцией РФ?
danko1 07 августа 2018 | 18:10
kindman_a: Час назад в блоге Навального написала, что Путин эту акцию запретит, но он решил чужими руками действовать.
Хотя понятно откуда ветер дует.
vezdehod 07 августа 2018 | 18:04
А какое отношение к этой Акции имеет ЦИК? Если он усомнился, то пусть перекрестится. или исповедуется у отца Гундяева.
remeslo 07 августа 2018 | 18:07
В день выборов по закону любая агитация запрещена, но в принципе можно ходить без плакатов и символики, а можно просто разбрасывать пустые листы бумаги, типа, а чего говорить, если и так все ясно.
zhrv 07 августа 2018 | 17:38
- "«Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. "
И кто должен читать и знать то законодательство, если не ЦИК?
tvitov66 07 августа 2018 | 17:45
zhrv: там ошибочка - это не ЦИК, а ЦИРК!
olegleon 07 августа 2018 | 17:39
остальные усомнились, что Навальный может хоть что-то всероссийское сделать.
хотя дату он выбрал хорошую. потом заявит, что все, кто был в этот день на улице, это были его сторонники ))
dmast79 07 августа 2018 | 17:39
Конечно не законна!
Навлаильный обучался в США и за счёт США, таким образом, он агент США и через него США влияют на выборы. Что там делают американцы в таких случаях?
tks 07 августа 2018 | 17:49
dmast79: Ты из Пиндостана вещаешь что ли? Клон Анны Чапман типа?
tvitov66 07 августа 2018 | 17:52
tks: это всё придумал Черчиль в 18-м году!
dmast79 07 августа 2018 | 17:54
tvitov66: Черчилль не черчилль, а в США навальный давно бы сидел как российский шпион.
timber_head 07 августа 2018 | 17:59
dmast79: В США, батенька, в отличие от России, существует закон и независимый суд. Так что шел бы ты со своими пропагандонскими домыслами...
olegleon 07 августа 2018 | 18:02
timber_head: отличная шутка! добрая и смешная )))
dmast79 07 августа 2018 | 18:09
timber_head: И вот по этому закону, независимый суд отправил бы к параше как иностранных шпионов 90% нашей "либеральной оппозиции". Так что радуйтесь (пока!) что у нас нет такого закона и суда!
tks 07 августа 2018 | 18:17
dmast79: "У нас" это где - "у вас"?да неужто?!
"-Вас как зовут?
-Авас?"
timber_head 07 августа 2018 | 18:20
dmast79: "Вы когда говорите, такое ощущение, что Вы бредите"
vezdehod 07 августа 2018 | 18:07
dmast79:
Черчилль не черчилль, а в США навальный давно бы сидел как российский шпион.
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Ну ты "братан" и залудил...Алексей регулярно бывает в СЩА и спокойно возвращается оттуда, а на Родине. схлопотал Две судимости.
tvitov66 07 августа 2018 | 18:15
vezdehod: да просто это ватное чудило по себе мерит - у них потереться об члены республиканской партии США не просто норма, а почетная патриотическая обязанность
dmast79 07 августа 2018 | 18:15
vezdehod: Ну так он ведь не в американскую политику лезет. Лез бы - сел бы там так, что второй судимости ему не потребовалось - и первого трехзнаного срока хватило бы!
ihtamnet 07 августа 2018 | 18:08
dmast79: Ты за повышение пенс.возраста, клоун?
dmast79 07 августа 2018 | 18:19
ihtamnet: Зачем меня спрашивать - иди на навальнинг и спроси этого клоуна, за он или против. А то не понятно - был за, теперь против. А может ему вообще пофиг...
piter_ug 07 августа 2018 | 17:40
К цику это акция не имеет никакого отношения.
Их дело типовыборы проводить.
yralez 07 августа 2018 | 17:41
Свекровка б...., снохе не верит.
Пакостливые паскуды по себе судят.
y3emen1 07 августа 2018 | 17:45
а цик не усомнилась, что для подобной "пенсионной реформы" лучше выбирать другую страну
lager23 07 августа 2018 | 17:45
В Центризбиркоме усомнились ....
////::/
Значит законная...!
jetsam 07 августа 2018 | 17:46
и я сомневаюсь: любое упоминание на Конституцию уже аморально и антизаконно.
а уж использование ее положений - просто . терроризм чистой воды.
ща нецарь и невошьдь даст им кузькину мать...
tks 07 августа 2018 | 17:47
Надо же, баран проблеял что-то там.
max3446 07 августа 2018 | 17:51
Дак на то и расчет, ничтожество погонит своих миньонов под дубинки на незаконные акции ради картинки западных сми. Кстати кто знает, когда наконец мутант с 46 размером ноги начнет выплачивать по 10000 евро тем кто вышел на один из его митингов? Уже несколько лет прошло с тех пор как он эти деньги обещал выплатить.
kindman_a 07 августа 2018 | 17:58
max3446:
А ты тоже ждешь выплат, судило?
ac_dc 07 августа 2018 | 18:00
max3446:
Ты либо дурак, что не понимаешь, что ЕСПЧ 10000 евр можетт дать тем, кого незаконно свинтили. И Навальный обещал юридическую помощь, чтоб довести до Европейского суда.
И выплачивать эти денежки будет тогда не Навальный, а ты - остолоп.
Либо ты все понимаешь, но дураками и беспамятными считаешь других
И неизвестно, что хуже
max3446 07 августа 2018 | 18:10
ac_dc: задержания там были, список исков в гейропейский псевдосуд, подготовленные ничтожеством навральным? Кстати про ЕСПЧ в призыве мутант с 46 размером ноги не говорил, там было просто, выйдете, сделаете так чтобы вас задержали (иначе устроите погромы), получите по 10000 евро.
dmast79 07 августа 2018 | 18:21
ac_dc: Пока ты дойдёшь до ЕСПЧ, потратишь в два раза больше.
Хотя я думаю, Россия гораздо раньше выйдет из этой дурацкой организации.
timber_head 07 августа 2018 | 17:56
А какое вообще до этого дела ЦИК? Этот вопрос вне его компетенций и никаким боком его не затрагивает. Хотя чего ждать от советского профсоюзного тунеядца Элочки. дали хлебную должность - демонстрируй преданность
jetsam 07 августа 2018 | 18:04
timber_head: вы хоть новость-то читайте @провести ее 9 сентября в единый день голосования@
__ в единый день голосования__ == день ЦИК. еще как есть дело...
timber_head 07 августа 2018 | 18:11
jetsam: Можно ссылочку на закон, запрещающий гражданам РФ выходить на публичные акции в день выборов или дающие право ЦИКу оценивать законность каких-либо мероприятий в день выборов? А если бы Навальный концерт "во славу" устраивал, ЦИК бы тоже "свое" мнение высказал?
jetsam 07 августа 2018 | 18:13
timber_head: а вы закон о выборах прочитайте внимательно. не дойдет - к юристам обратитесь. моментально объяснят.
timber_head 07 августа 2018 | 18:17
jetsam: Я кажется цитатку попросил со ссылкой. Ты ж читал, да? Не можешь привести положение закона - гуляй себе тихо, "юрыст"
jetsam 07 августа 2018 | 18:20
timber_head: тыкай своей мамке - у нее сушняк, давно не тыкали ублюдки.
если вы не способны прочитать закон - обратитесь в суд, о признании вас недееспособным. вам назначат опекуна. он вам все разжует и все объяснит.
я ленивым только по пятницам подаю.
timber_head 07 августа 2018 | 18:22
jetsam: ПОнятно. Очередной звиздобол. ПО теме сказать нечего, кроме собственных бредней. Сказали тебе гулять - вот и гуляй.
dmast79 07 августа 2018 | 18:24
timber_head: Со знанием законов у навальнистов беда.
Хотя, если большинство из них ещё среднюю школу не закончили - то какие к ним вопросы? ))
timber_head 07 августа 2018 | 18:25
dmast79: Так я тебе вопросов и не задаю. И так все ясно.
platonnekafrin 07 августа 2018 | 18:01
"Другой день", это, конечно, законнее будет, но лучше всё-таки выбрать для протестов другую страну, а самое лучшее - другую планету. Вон Нептун, пожалуйста, пустой, там и протестуйте. Да, Булаев? Фамилия такая что ли или кличка?
vserg 07 августа 2018 | 18:03
"Вряд ли" ЦИК скажет что-то другое....
sneer1 07 августа 2018 | 18:04
Тут, скорее, следует сомневаться в законности ЦИКа, а не в акции, проведение котой гарантировано ст. 31 Конституции РФ.
piccoru 07 августа 2018 | 18:04
Давай, ЦИК, давай, плесни бензина в костерок...
oneoretwo 07 августа 2018 | 18:14
...усомнились ? ага... вот, если б вы исчо читать там умели, то прочли бы конституцию, а так - да....
gregor 07 августа 2018 | 18:27
ЦИК право ..., для свободы слова, собраний ,демонстраций ..надо выбирать другую страну .
В России ...это .... невозможно , рабы в большинстве .