Студенческий журнал Новосибирского госуниверситета удалил свой последний номер из-за признаков гей-пропаганды.

По крайней мере, такое объяснение дали в редакции издания.

Удаленный номер студенческого журнала «УЖ» был посвящен толерантности. Гей-пропаганду, по словам главного редактора издания Петра Маняхина, в нем нашли некие эксперты. Об этом он написал в группе журнала в соцсети «ВКонтакте». В то же время в интервью «Тайге.инфо» Маняхин рассказал, что основные претензии были к материалу «Я – это я». В нем ЛГБТ-жители Новосибирского Академгородка рассказывали о том, как они осознали свою нетрадиционную ориентацию и как стали с ней жить. По мнению главреда «УЖ», гей-пропаганды в этом материале нет. Впрочем, Маняхин отметил, что он не эксперт. Кто потребовал удалить этот материал, журналист так и не рассказал. Как отмечает «Тайга.инфо», номер студенческого журнала НГУ про толерантность занял первое место на международном форуме «Медиастарт». Он победил в номинации «Концепция, контент издания». Само издание «УЖ», название которого расшифровывается как «Университетская жизнь», начало выходить еще 36 лет назад в формате газеты. Сейчас тираж журнала составляет 1000 экземпляров.

Главред «УЖ» Петр Маняхин также является автором сайтов «Тайга.Инфо» и «Батенька, да вы трансформер». В марте он попал в список 10 молодых журналистов по мнению журнала Esquire, за которыми стоит следить в этом году.