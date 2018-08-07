Студенческий журнал Новосибирского госуниверситета удалил свой последний номер из-за признаков гей-пропаганды.
По крайней мере, такое объяснение дали в редакции издания.
Удаленный номер студенческого журнала «УЖ» был посвящен толерантности. Гей-пропаганду, по словам главного редактора издания Петра Маняхина, в нем нашли некие эксперты. Об этом он написал в группе журнала в соцсети «ВКонтакте». В то же время в интервью «Тайге.инфо» Маняхин рассказал, что основные претензии были к материалу «Я – это я». В нем ЛГБТ-жители Новосибирского Академгородка рассказывали о том, как они осознали свою нетрадиционную ориентацию и как стали с ней жить. По мнению главреда «УЖ», гей-пропаганды в этом материале нет. Впрочем, Маняхин отметил, что он не эксперт. Кто потребовал удалить этот материал, журналист так и не рассказал. Как отмечает «Тайга.инфо», номер студенческого журнала НГУ про толерантность занял первое место на международном форуме «Медиастарт». Он победил в номинации «Концепция, контент издания». Само издание «УЖ», название которого расшифровывается как «Университетская жизнь», начало выходить еще 36 лет назад в формате газеты. Сейчас тираж журнала составляет 1000 экземпляров.
Главред «УЖ» Петр Маняхин также является автором сайтов «Тайга.Инфо» и «Батенька, да вы трансформер». В марте он попал в список 10 молодых журналистов по мнению журнала Esquire, за которыми стоит следить в этом году.
Комментарии10
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dmast79 07 августа 2018 | 17:11
"В марте он попал в список 10 молодых журналистов по мнению журнала Esquire, за которыми стоит следить в этом году"
- это что, журнал хочет агентов гебни без работы оставить, сам составляет списки? Может, и следить сам будет?
Ох, уморы!
tv_victim 07 августа 2018 | 17:14
Пофиг растущие налоги и платежи за ЖКХ! Пофиг дорожающий бензин и вообще все. Пофиг вообще все поборы, новые и старые! А вот геи - реальная проблема!
Любящее вас правительство.
navsegda 07 августа 2018 | 17:36
tv_victim: Избавитесь от геев и как заживёте на всю катушку
zztop1960 07 августа 2018 | 17:22
В России есть неправильные геи и правильные геи. Правильные геи это те кто насильно трахает мужика ( опускает) , он даже гей-герой , таких геев пацаны уважают , а многие даже мечтают стать такими геями.
dmast79 07 августа 2018 | 17:37
zztop1960: "
Как отмечает «Тайга.инфо», номер студенческого журнала НГУ про толерантность занял первое место на международном форуме «Медиастарт».
"МедиаПедиаСтарт" - так правильнее!
velbkeirf1 07 августа 2018 | 17:22
жители Новосибирского Академгородка рассказывали о том, как они осознали свою нетрадиционную \\\\\\\\\\\\\\\\\
В общагах холодина ну и спали похоже в повалку пока не осознали что натворили
dmast79 07 августа 2018 | 17:27
velbkeirf1: "Север ошибок не прощает"(С)
vilingrad 07 августа 2018 | 17:24
Назвали декана педерастом.
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 17:35
Что опять Витьку Матросовича с Мотькой Дерьмопольской в кроватке сфоткали? Ну это вся страна знает об их гейской любви. Можно было не удалять фотки.
buzukin1910 07 августа 2018 | 18:09
Сибирский педераст должен быть волосат, вонюч и в валенках, несмотря на то, што прокрался в околонаучную среду, а то и четверг! Не то хрен его отличишь от московского вульгарного гомосека, вовсе не знающего, што такое синус и митохондрия :)