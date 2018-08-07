Задержаны трое подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери в Москве
Им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. По его словам, следствие планирует добиваться ареста задержанных. Звезда фильма «Такси», Сами Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в караоке-баре на Тверской. Его прооперировали в институте глазных болезней имени Гельмгольца. Ранее источники Интерфакса сообщали, что участниками потасовки оказались приезжие из Белоруссии.
Комментарии27
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rips4 07 августа 2018 | 17:09
Бтька лютует..))
physik 07 августа 2018 | 17:10
Прямо как в "Кавказской пленнице" - оказались не из нашего района.
tvitov66 07 августа 2018 | 17:59
Показательно что черепно-мозговую травму прооперировали в институте глазных болезней ... видать там мозга-то и не было - только глаза и глазной нерв
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 17:12
Беларусские дебоширы в пьяной драке проломили в Москве череп французскому отморозку. Кто виноват? Плохие русские.
ensebeo 07 августа 2018 | 17:15
noxepy_7_40_: ну ты русофоб.
polsan 07 августа 2018 | 17:17
noxepy_7_40_: Так вы же меряете всех на по гражданству, а по национальности, что это вы вы вдруг себе изменили! ))
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 17:24
polsan: Поросёночек, читай свою белиберду, прежде чем тыкать в кнопку "ответить". Стыдно за тебя.
cattt 07 августа 2018 | 17:23
noxepy_7_40_: Скрепоносно поступили любители Рускага Мира, не правда ль?
nowyyrusic 07 августа 2018 | 17:25
noxepy_7_40_: котик, ты почему на русских нападаешь?
Ты геелюб?
Вообще-то этот, который насери, известен своим буйным нравом.
Он и во Франции постоянно в тюрьме оказывался.
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Французский актёр Сами Насери, известный по всем частям скоростной комедии «Такси», в воскресенье вновь оказался за решёткой. Всё потому, что на прошлой неделе он ввязался в драку на улицах Парижа и ударил ножом спутника своей бывшей девушки.
13 января 2009
koltak76_ 07 августа 2018 | 18:04
noxepy_7_40_: Кто виноват? Плохие русские.
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Ты проклятый русофоб и агент Госдепа! Тьфу на тебя!! Позорище..
vilingrad 07 августа 2018 | 17:21
Били белорусы. Свидетели- чехи. Официант-швед, бармены- бразильцы. Полицейские- прибалты; врачи- поляки. Насери, как ни странно, француз. Где же русские? В Агенстве Интерфакс:)
abborigen 07 августа 2018 | 17:22
А где традиционные комменты про дикарей, которые только так - толпой на одного, и могут?
viniqi 07 августа 2018 | 18:15
abborigen: А что в Беларуси мало чеченов или дагестанцев наших что ли???
abborigen 07 августа 2018 | 18:26
viniqi: \\\ А что в Беларуси мало чеченов или дагестанцев наших что ли???\\\ Не знаю. может, и много. Это не имеет отношения к теме. Может, хотите высказать оценку тому, что втроём избили одного?
viktorova 07 августа 2018 | 17:23
Они все вчера сменили гражданство на белорусское.
putin_itogy 07 августа 2018 | 17:29
На белорусов я не в обиде...))
sergyncik196007 07 августа 2018 | 17:30
Хам (известный своей безнаказанностью во Франции, так как все время заявляет что он араб и его угнетают, а там с таким г...м бояться связываться) получил наконец то что заслужил. Молодцы белорусы!
ruthenocene 07 августа 2018 | 17:34
А вот пошёл бы великий актёр в Большой театр, а не в кабак - глядишь, и мордость бы целой осталась. :))
piter_ug 07 августа 2018 | 17:38
Но мозги-то они ему хоть поправили?
velbkeirf1 07 августа 2018 | 17:51
piter_ug: после лечения звезда сможет продолжить съемки но уже в другом амплуа типа "пролетая над гнездом кукушки"
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 07 августа 2018 | 17:43
Осталось супермэнов Арку Шнырьнигерр со Сильвой Подстоллоне пригласить в московский бар и накондылять по полной программе.
Они хорошо дерутся только в фильмах, а в реальности пни трухлявые!
compare 07 августа 2018 | 18:08
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: ты,полудохлый плевок гопника,не суди людей по их старости...если бы ты,ошибка спермозагрузочного эксперимента,хоть на "полшишечки",имел такое прекрасное телосложение,какое было у этих актров,в молодости,то тебе не приходилось бы удовлетворяться подстольным методом,глядя тупо в монитор,на "картинку"...может быть,тебя даже девушки красивые,посчитали за мужчину...
chichanik 07 августа 2018 | 18:09
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: на календарь посмотри ... оба 70 лет миновали.
cobakevich 07 августа 2018 | 17:44
Бей жидов - спасай Россию !
oleg_kievlyanin 07 августа 2018 | 17:47
Может он как Сигал решил получить российское гражданство?
chichanik 07 августа 2018 | 17:48
Пел немузыкально? скандалил?
psychoanalytic 07 августа 2018 | 18:32
Думаю, тут вот где собака порылась. Когда начался конфликт за микрофон, француз назвал свое имя и фамилию, а белорусы услышали и дословно поняли - ах, сами насрите говоришь»- лягушачья морда, ну мы тебе сейчас насрем сами!