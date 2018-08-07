Задержаны трое подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери в Москве

Им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. По его словам, следствие планирует добиваться ареста задержанных. Звезда фильма «Такси», Сами Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в караоке-баре на Тверской. Его прооперировали в институте глазных болезней имени Гельмгольца. Ранее источники Интерфакса сообщали, что участниками потасовки оказались приезжие из Белоруссии.