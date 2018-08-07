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17:04, 07 августа 2018

Задержаны трое подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери в Москве

Им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. По его словам, следствие планирует добиваться ареста задержанных. Звезда фильма «Такси», Сами Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в караоке-баре на Тверской. Его прооперировали в институте глазных болезней имени Гельмгольца. Ранее источники Интерфакса сообщали, что участниками потасовки оказались приезжие из Белоруссии.

Комментарии

27

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rips4 07 августа 2018 | 17:09

Бтька лютует..))

physik 07 августа 2018 | 17:10

Прямо как в "Кавказской пленнице" - оказались не из нашего района.

tvitov66 07 августа 2018 | 17:59

Показательно что черепно-мозговую травму прооперировали в институте глазных болезней ... видать там мозга-то и не было - только глаза и глазной нерв

noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 17:12

Беларусские дебоширы в пьяной драке проломили в Москве череп французскому отморозку. Кто виноват? Плохие русские.

ensebeo 07 августа 2018 | 17:15

noxepy_7_40_: ну ты русофоб.

polsan 07 августа 2018 | 17:17

noxepy_7_40_: Так вы же меряете всех на по гражданству, а по национальности, что это вы вы вдруг себе изменили! ))

noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 17:24

polsan: Поросёночек, читай свою белиберду, прежде чем тыкать в кнопку "ответить". Стыдно за тебя.

cattt 07 августа 2018 | 17:23

noxepy_7_40_: Скрепоносно поступили любители Рускага Мира, не правда ль?

nowyyrusic 07 августа 2018 | 17:25

noxepy_7_40_: котик, ты почему на русских нападаешь?
Ты геелюб?
Вообще-то этот, который насери, известен своим буйным нравом.
Он и во Франции постоянно в тюрьме оказывался.
-----------------
Французский актёр Сами Насери, известный по всем частям скоростной комедии «Такси», в воскресенье вновь оказался за решёткой. Всё потому, что на прошлой неделе он ввязался в драку на улицах Парижа и ударил ножом спутника своей бывшей девушки.
13 января 2009

koltak76_ 07 августа 2018 | 18:04

noxepy_7_40_: Кто виноват? Плохие русские.
-------------------------------------------------------
Ты проклятый русофоб и агент Госдепа! Тьфу на тебя!! Позорище..

vilingrad 07 августа 2018 | 17:21

Били белорусы. Свидетели- чехи. Официант-швед, бармены- бразильцы. Полицейские- прибалты; врачи- поляки. Насери, как ни странно, француз. Где же русские? В Агенстве Интерфакс:)

abborigen 07 августа 2018 | 17:22

А где традиционные комменты про дикарей, которые только так - толпой на одного, и могут?

viniqi 07 августа 2018 | 18:15

abborigen: А что в Беларуси мало чеченов или дагестанцев наших что ли???

abborigen 07 августа 2018 | 18:26

viniqi: \\\ А что в Беларуси мало чеченов или дагестанцев наших что ли???\\\ Не знаю. может, и много. Это не имеет отношения к теме. Может, хотите высказать оценку тому, что втроём избили одного?

viktorova 07 августа 2018 | 17:23

Они все вчера сменили гражданство на белорусское.

putin_itogy 07 августа 2018 | 17:29

На белорусов я не в обиде...))

sergyncik196007 07 августа 2018 | 17:30

Хам (известный своей безнаказанностью во Франции, так как все время заявляет что он араб и его угнетают, а там с таким г...м бояться связываться) получил наконец то что заслужил. Молодцы белорусы!

ruthenocene 07 августа 2018 | 17:34

А вот пошёл бы великий актёр в Большой театр, а не в кабак - глядишь, и мордость бы целой осталась. :))

piter_ug 07 августа 2018 | 17:38

Но мозги-то они ему хоть поправили?

velbkeirf1 07 августа 2018 | 17:51

piter_ug: после лечения звезда сможет продолжить съемки но уже в другом амплуа типа "пролетая над гнездом кукушки"

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 07 августа 2018 | 17:43

Осталось супермэнов Арку Шнырьнигерр со Сильвой Подстоллоне пригласить в московский бар и накондылять по полной программе.
Они хорошо дерутся только в фильмах, а в реальности пни трухлявые!

compare 07 августа 2018 | 18:08

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: ты,полудохлый плевок гопника,не суди людей по их старости...если бы ты,ошибка спермозагрузочного эксперимента,хоть на "полшишечки",имел такое прекрасное телосложение,какое было у этих актров,в молодости,то тебе не приходилось бы удовлетворяться подстольным методом,глядя тупо в монитор,на "картинку"...может быть,тебя даже девушки красивые,посчитали за мужчину...

chichanik 07 августа 2018 | 18:09

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: на календарь посмотри ... оба 70 лет миновали.

cobakevich 07 августа 2018 | 17:44

Бей жидов - спасай Россию !

oleg_kievlyanin 07 августа 2018 | 17:47

Может он как Сигал решил получить российское гражданство?

chichanik 07 августа 2018 | 17:48

Пел немузыкально? скандалил?

psychoanalytic 07 августа 2018 | 18:32

Думаю, тут вот где собака порылась. Когда начался конфликт за микрофон, француз назвал свое имя и фамилию, а белорусы услышали и дословно поняли - ах, сами насрите говоришь»- лягушачья морда, ну мы тебе сейчас насрем сами!

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