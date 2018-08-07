Состояние режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в колонии, ухудшилось

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в интервью телеканала «Громадське». Он уточнил, что у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Кроме того, у режиссера пониженный пульс. Ему уже дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем со здоровьем. Сенцов отказывается от госпитализации, он считает, что персонал больницы, в которую ему предлагают поехать, может ему навредить. Украинский режиссер держит голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.