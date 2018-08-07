Состояние режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в колонии, ухудшилось
Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в интервью телеканала «Громадське». Он уточнил, что у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Кроме того, у режиссера пониженный пульс. Ему уже дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем со здоровьем. Сенцов отказывается от госпитализации, он считает, что персонал больницы, в которую ему предлагают поехать, может ему навредить. Украинский режиссер держит голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.
Комментарии8
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olban82 07 августа 2018 | 16:36
Шёл 150-й день голодовку. У героя начала кружиться голова.
dataan 07 августа 2018 | 16:43
Сенцов на рекорд идет :))))))))))))))))))))
yechomazy_etnopomoyka 07 августа 2018 | 16:54
Всё это муйня. Самый сложный - это 128 день "голодовки" . Если до него Сенцов доживёт, то будет жить вечно. Славаусраинехероямсала?????
djuga 07 августа 2018 | 16:40
А Сенцов-то покруче чем все наши "крутые" властолюбцы.
И этого мир не забудет. Никогда.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 16:44
djuga: Комсомолец?
piterjanis 07 августа 2018 | 16:56
djuga: ага,никогда-никогда!
abuvgrobu 07 августа 2018 | 16:44
Да когда же до вас дойдет, что сидит он не за то, что он, якобы, режиссер, не за режиссерскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за террористическую деятельность. Это если бы выловленного за подготовку взрывов очередного нашего гостя из Средней Азии, к примеру, везде и всюду называли не торрористом Чурбанходжаевым, скажем, а плиточником и маляром Чурбанходжаевым, которого на этом основании нужно выпустить. Да мне похеру, что он маляр там или режиссер, или ещё кто-либо - он террорист, негодяй, мразь, паскуда, собиравшаяся устраивать террористические акты в моей стране.
max3446 07 августа 2018 | 16:50
В американской тюрьме убивают Виктора Бута!
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию в связи с проблемами здоровья. У Виктора Бута была обнаружена туберкулезная палочка и предписаны сильнодействующие препараты.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы". Такой рацион губителен для его здоровья", - сказала Бут.
По ее словам, россиянин уже в течение двух месяцев сидит на сильнодействующих препаратах и предписанный ему курс продлится по меньшей мере еще три месяца. "Он не жалуется. Но он опасается начала цинги и проблем с зубами", - сказала Бут.
В результате предыдущих претензий к содержанию, российский предприниматель был переведен в более теплую камеру, хотя и также одиночного режима содержания.
В настоящее время Бут содержится под стражей в спецблоке строгого режима нью-йоркской тюрьмы. Россиянин лишен возможности переписки по интернету, ему разрешен лишь один 15-минутный телефонный звонок в месяц, пишет NEWSru.com. После прошедшего в конце января свидания с мужем Алла Бут посетовала на "жесточайшие условия", в которых содержится ее муж. Все время с момента его экстрадиции в ноябре прошлого года из Таиланда в США он находится в камере так называемого спецблока, где сидят особо опасные преступники - убийцы и насильники.
Свободу Виктору Буту! Пожалуй он единственный, кто сидит ни за что,