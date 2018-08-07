Минкомсвязи предлагает до суда блокировать сайты, оправдывающие терроризм и экстремизм
Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает ресурс МБХ-медиа. Между тем, запрет на оправдание терроризма уже прописан в законе о средствах массовой информации. За это для издания предусмотрен штраф от 100 тысяч до миллиона рублей. Оправдание терроризма также является уголовным преступлением, соответствующая статья предусматривает до 7 лет лишения свободы, если это касается распространения сведений в интернете, — отмечает сайт Медиазона. Что предлагают считать «оправданием экстремизма» – не уточняется.
Комментарии9
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danko1 07 августа 2018 | 16:38
Неужели и ЦТ заблокируют?
А Киселева, Жириновского и прочих по ст. "экстремизм" привлекут к уголовной ответственности?
proxozhij 07 августа 2018 | 16:38
Вот как бы заблокировать МинКомСвязи, а?
dmast79 07 августа 2018 | 16:44
proxozhij: Отрежьте себе интернет-кабель, и такие вопросы перестанут вас волновать. Со спокойной совестью будете считать, что лично его "заблокировали". ))
shoorah 07 августа 2018 | 16:44
Вот в Петербурге есть улица Каляевская. Это не пропаганда терроризма? А в Москве метро Войковская борцов с терроризмом не смущает?
tks 07 августа 2018 | 16:48
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
polikarpich 07 августа 2018 | 16:50
Вот у меня есть отличный кандидат на блокировку. Сайт UralDaily.ru.
Это вот всё оттуда:
"Его «электоральное ядро», если так можно выразиться, как неоднократно сообщал и доказывал сайт «UralDaily.ru», — это недоразвитые дебилы-малолетки, фрики, придурки, восторженные зомбированные сектанты, имбецилы, идиоты, олигофрены, отмороженная демшиза, зажравшиеся мажоры и хипстеры, безмозглые гопники, а также прочая быдломасса."
"Как видим, и среди оппозиции изредка встречаются разумные люди, и только особо упоротые и майданутые, такие, как Боровой, Бабченко и Шендерович — никак не могут поверить в то, что нормальным людям плевать на их террориста Сенцова, люди радуются празднику, а всякие «договорняки» — лишь бред воспалённого под кастрюлей мозга разных прокладок и вышиваночного быдла."
"Кто бы сомневался в том, что среди сторонников Навального есть хотя бы один вменяемый нормальный человек? Торчки, фрики, мажоры, дебилы, педерасты, но всё больше тупых малолеток."
Чистейший "экстремизм", и "разжигание".
dmast79 07 августа 2018 | 17:02
polikarpich: И где тут экстремизм? Вот если бы призывали сделать с перечисленными выше персонажами что то плохое, вредное для их жизни и здоровья - тогда да, экстремизм.
fontendet 07 августа 2018 | 17:02
Надо слово "до" заменить на "без" и вообще наделить всю бюрократию полномочиями суда, которого у нас нет, лишь декорация всего при госсистеме идентичной 15 веку (до Петра).
Что они вообще считают экстремизмом - по их законам это например "обвинение чиновников в преступлении", просто обвинение, которое никто не проверял и не расследовал, уже заранее заложен запрет на критику преступлений - например Тулеева и конечно Путина - но этот пункт они еще боялись применять, тк он действует негативно на рейтинг и как "эффект Барбары Стрейзанд" только все будут говорить о преступлении чиновника. Что говорить - идиоты.
Касательно терроризма - то по их же законам, само гос-во у нас занимается гостеррором населения в части устрашения населения, включая с применением насилия против него.
max3446 07 августа 2018 | 17:03
Законопроект, позволяющий блокировать неугодные сайты без судебного решения, внесен на повестку дня Верховной Рады. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает народный депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook.
Если законопроект №6688 будет принят, СБУ сможет без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Для этого будет достаточно решения прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.
"Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил и имеет благородное название - "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", - сообщила депутат Ольга Червакова.