Минкомсвязи предлагает до суда блокировать сайты, оправдывающие терроризм и экстремизм

Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает ресурс МБХ-медиа. Между тем, запрет на оправдание терроризма уже прописан в законе о средствах массовой информации. За это для издания предусмотрен штраф от 100 тысяч до миллиона рублей. Оправдание терроризма также является уголовным преступлением, соответствующая статья предусматривает до 7 лет лишения свободы, если это касается распространения сведений в интернете, — отмечает сайт Медиазона. Что предлагают считать «оправданием экстремизма» – не уточняется.