В избирательном штабе Сергея Собянина не видят смысла в его участии в дебатах перед выборами мэра
Об этом рассказал глава штаба Константин Ремчуков, — сообщает агентство ТАСС. Агитация в СМИ стартует 11 августа. Дебаты будут проходить, начиная с 14 числа на каналах «Москва Доверие» и «Москва-24», на «Радио Москвы» и «Москва FM».
Комментарии16
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dmast79 07 августа 2018 | 16:36
С кем дебатировать, и о чём?
Дебаты были бы возможны, если бы баллотировался ещё кто-то с опытом мэра крупного города!
А с пустозвонами, которые в своей жизни только языком трепали - о чём говорить?
danko1 07 августа 2018 | 16:43
dmast79: Действительно, зачем дебаты, если Собянина уже Путин назначил?
Даже имитация "выборов" не нужна, когда итог их известен.
dmast79 07 августа 2018 | 16:47
danko1: Ещё раз по слогам - вы видите на выборах "ровню" Собянину?
Оценивать мэра может только другой опытный управленец, а не свора безответственных болтунов ..
vilingrad 07 августа 2018 | 16:38
Эти ребятки во власти все косноязыкие и тугодумные. Володенька без телеподсказчика- это одно "мммяяяя", "мнэээеее", "ыыыии". Куда там на дебаты- к людям выпускать нельзя:
"Денег нет, но вы держитесь":)
dmast79 07 августа 2018 | 16:41
vilingrad: А вам в мэрах пустозвон нужен? Как люди говорят - где много слов, там мало дела.
glotze7 07 августа 2018 | 16:39
Он, вообще, разговаривать то умеет? А то Вовану только блеющие нужны...
bugbugbug 07 августа 2018 | 16:39
Следует заветам пахана
roman_l Роман Филиппов 07 августа 2018 | 16:43
И действительно - самим с собою что-ли дебатировать?
proxozhij 07 августа 2018 | 16:43
И это дерьмо до сих пор называют выборами.
dmast79 07 августа 2018 | 16:50
proxozhij: Выборы действительно дурь - представляю, какое было бы у вас выражение лица, если бы вы узнали что врач который вас собирается лечить - бывший электрик, которого выбрали всем коллективом больницы (в т. ч. уборщицы, нянечки, сантехники, другие больные) за умение травить анекдоты.
platonnekafrin 07 августа 2018 | 16:47
На первом сроке еще кое-как разговаривал. На втором - совсем разучился. На третьем - прятаться начнет.
goshan31 07 августа 2018 | 16:48
Ну что, анчоусы, вам даже просигналить словами взападло!.., но вы там держитесь!
gregor 07 августа 2018 | 16:53
В избирательном штабе Сергея Собянина не видят смысла в его участии в дебатах перед выборами мэра
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Дебаты делаются для населения ,для Народа , в данном случае для Москвичей .
Сергей Собянин не видит смысла участвовать .
Ему на население начхать ,одним словом .
Потому ,как дебаты для людей для избирателей .
В России нет избирателей . Рабы не могут избирать себе Барина .
Рабы это позор нации . Это менталитет нации .
kp6ic 07 августа 2018 | 16:53
он двух слов связать не может просто, лол
vincenttt 07 августа 2018 | 16:59
Действительно, зачем при переназначении какие-то ещё дебаты и обязанность отвечать за свои преступления?!...Что в случае с неконституционным переназначением обмылка гэбистского, что в случае с его выкормышем оленеводом, всё едино!
yurhip 07 августа 2018 | 17:01
Какие уж тут дебаты, он же последнему бомжу про-т.