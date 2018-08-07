В избирательном штабе Сергея Собянина не видят смысла в его участии в дебатах перед выборами мэра

Об этом рассказал глава штаба Константин Ремчуков, — сообщает агентство ТАСС. Агитация в СМИ стартует 11 августа. Дебаты будут проходить, начиная с 14 числа на каналах «Москва Доверие» и «Москва-24», на «Радио Москвы» и «Москва FM».