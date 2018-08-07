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16:32, 07 августа 2018

В избирательном штабе Сергея Собянина не видят смысла в его участии в дебатах перед выборами мэра

Об этом рассказал глава штаба Константин Ремчуков, — сообщает агентство ТАСС. Агитация в СМИ стартует 11 августа. Дебаты будут проходить, начиная с 14 числа на каналах «Москва Доверие» и «Москва-24», на «Радио Москвы» и «Москва FM».

Комментарии

16

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dmast79 07 августа 2018 | 16:36

С кем дебатировать, и о чём?
Дебаты были бы возможны, если бы баллотировался ещё кто-то с опытом мэра крупного города!
А с пустозвонами, которые в своей жизни только языком трепали - о чём говорить?

danko1 07 августа 2018 | 16:43

dmast79: Действительно, зачем дебаты, если Собянина уже Путин назначил?
Даже имитация "выборов" не нужна, когда итог их известен.

dmast79 07 августа 2018 | 16:47

danko1: Ещё раз по слогам - вы видите на выборах "ровню" Собянину?
Оценивать мэра может только другой опытный управленец, а не свора безответственных болтунов ..

(комментарий скрыт)

vilingrad 07 августа 2018 | 16:38

Эти ребятки во власти все косноязыкие и тугодумные. Володенька без телеподсказчика- это одно "мммяяяя", "мнэээеее", "ыыыии". Куда там на дебаты- к людям выпускать нельзя:
"Денег нет, но вы держитесь":)

dmast79 07 августа 2018 | 16:41

vilingrad: А вам в мэрах пустозвон нужен? Как люди говорят - где много слов, там мало дела.

(комментарий скрыт)

glotze7 07 августа 2018 | 16:39

Он, вообще, разговаривать то умеет? А то Вовану только блеющие нужны...

bugbugbug 07 августа 2018 | 16:39

Следует заветам пахана

roman_l Роман Филиппов 07 августа 2018 | 16:43

И действительно - самим с собою что-ли дебатировать?

proxozhij 07 августа 2018 | 16:43

И это дерьмо до сих пор называют выборами.

dmast79 07 августа 2018 | 16:50

proxozhij: Выборы действительно дурь - представляю, какое было бы у вас выражение лица, если бы вы узнали что врач который вас собирается лечить - бывший электрик, которого выбрали всем коллективом больницы (в т. ч. уборщицы, нянечки, сантехники, другие больные) за умение травить анекдоты.

platonnekafrin 07 августа 2018 | 16:47

На первом сроке еще кое-как разговаривал. На втором - совсем разучился. На третьем - прятаться начнет.

goshan31 07 августа 2018 | 16:48

Ну что, анчоусы, вам даже просигналить словами взападло!.., но вы там держитесь!

gregor 07 августа 2018 | 16:53

В избирательном штабе Сергея Собянина не видят смысла в его участии в дебатах перед выборами мэра
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Дебаты делаются для населения ,для Народа , в данном случае для Москвичей .
Сергей Собянин не видит смысла участвовать .
Ему на население начхать ,одним словом .
Потому ,как дебаты для людей для избирателей .
В России нет избирателей . Рабы не могут избирать себе Барина .
Рабы это позор нации . Это менталитет нации .

kp6ic 07 августа 2018 | 16:53

он двух слов связать не может просто, лол

vincenttt 07 августа 2018 | 16:59

Действительно, зачем при переназначении какие-то ещё дебаты и обязанность отвечать за свои преступления?!...Что в случае с неконституционным переназначением обмылка гэбистского, что в случае с его выкормышем оленеводом, всё едино!

yurhip 07 августа 2018 | 17:01

Какие уж тут дебаты, он же последнему бомжу про-т.

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