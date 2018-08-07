В Москве сегодня прощаются с журналистами, погибшими в Центральной Африке
Церемония прощания с журналистом Орханом Джемалем прошла в Московской соборной мечети, в храме Косьмы и Дамиана состоялось отпевание режиссера Александра Расторгуева и гражданская церемония пройдет позже на Троекуровском кладбище. Оператора Кирилла Радченко похоронили на Булатниковском кладбище. По просьбе родственников, прощание сделали закрытым.
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