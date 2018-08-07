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16:30, 07 августа 2018

Политик Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста

Он планирует провести ее в Единый день голосования 9 сентября. «Сделаем так, чтобы во время избирательной компании и в день голосования все кандидаты и избиратели говорили только о повышении пенсионного возраста», — сообщается в описании к видео, которое политик разместил на своем канале в Ютубе.

Комментарии

27

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johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 16:32

Интересное решение ... посмотрим ЧТО из этого получится ...

roman_i_olga 07 августа 2018 | 16:37

johnbmw: мы все тебе завидуем Большаков. навральный сам был за повышение возраста

ext_lev_ev 07 августа 2018 | 16:38

Не выйдут.. Молодежь не думает о пенсии.
"Уже пенсионеров" обманули, зашприцевав им, что возраст поднимается для того, чтобы иметь возможность еще больше поднять им пенсию, а наши людишки - они жадны до халявы.
Так что, база сегодняшнего протеста против реформы - это люди предпенсионного возраста. А как показал опыт, Навальный более популярен и востребован среди тех, кто помоложе..

tomabljad9 07 августа 2018 | 16:45

ext_lev_ev: ====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )

kmamonov_2:

Вы посмотрите как красиво
Такавка наш лежит в гробу
А ведь ещё совсем недавно он СПЕСИВО
Хотел сослать вас ВСЕХ в тамаркину ПИ...ду ;-)
ХУЦПА.

takao: ...ЗАКАНЧИВАЮ... На ближайшие дни:

"Новости" от БЫДЛОПЕЙСсателя ГРЫДЛО- Такавки От 10.04.2018. 23:34

1) Столовой ложкой, на четвереньках,
"Внедрить" глубоко, в свою же в ЖОПУ
Суперфосфату...ну, хоть маленько..
Потом пиздеть об этом на всю ГЕЙропу...

2) Разбавить КОНФИДОРчик креплёным РИБАВом...
Найти местечко,где БОРЩЕВИК зачах в прошедшем годе...
И вылить под корни,раствор целебный, при всём народе
Назло крестьянам ватным - имею на это святое ПРАВО...

3) Чушню берёзовую перепилить,переколоть,перелопатить,
Уложить в "КВАДРИК" (куба четыре), облить бензином...
Проехать в поле и сжечь всё нахер, без предоплаты...
Потом усраться со старшим сыном на этом месте говном козлиным...

4) Давно известно:весна - НЕ осень,весна покажет,
Кто, где, когда мне на крыльцо ГОВНА насрало...
Мастифа - падлу,за срач повсюду пусть бог накажет:
Мурло собачье пусть превратит он в "СВИНОЕБАЛО"...
Говно собачье БОРЩЕВИКУ "не в жилу"...
Зачем дурьё такава его копило?
Видать в башке такавки уже всё сгнило....

1*) По 200граммов фитоспорина,под каждый корень
Я вылил БОРЩЕВИКУ,чтоб рост его был к лету - ускорен...

3*) Отдельно,участок опытный, я обработал на перспективу
(Я выполнял лишь от Бори Джонса с Терезкой их ДИРЕКТИВУ)
Лигногуматом "калийно-фосфорным" с клеймом от фирмы "НОВИЧОК"
Надеюсь к осени (заместо "квадрика")я отфарцую ГРУЗОВИЧОК!

ХУЦПА.

P.S. Всем хорошего настроения, доброй весны и исполнения желаний.
ХУЦПА.

johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 16:39

roman_i_olga: то, что вы Думать не умеете - это ЧЬЯ проблема?

johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 16:49

roman_i_olga: завидуйте МОЛЧА ... может за умного сойдёте ...

johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 16:49

roman_i_olga: завидуйте МОЛЧА ... может за умного сойдёте ...

haldey 07 августа 2018 | 17:03

johnbmw: Остапа понесло))) Иди занимай место, а то там будет столько детей, что тебе и не достанется... Ясли обещали массовость поднять)))
Я смотрю, а что, все эховские женьки сохнут по навальному?

blindpew_33 07 августа 2018 | 16:41

johnbmw: А что там смотреть.
"Он планирует провести ее в Единый день голосования 9 сентября"
100% откажут в согласовании.
Да и без этого откажут.
Сейчас они уже не заморачиваются правдоподобными отмазками, просто тупо запрещают, и всё.

olegleon 07 августа 2018 | 16:57

johnbmw: соберёт ли он на всероссийскую акцию 5 тысяч человек в 143 миллионной России?

edyatel 07 августа 2018 | 17:00

johnbmw: А почему бы Навальному не заказать на 9 сентября землетрясение или конец света?

brezhneput 07 августа 2018 | 17:02

johnbmw: Я тоже надеюсь. Но на самом деле, всё это бесполезно. Народ же ничего не решает и к народу никто не прислушивается. Для нынешнего правительства - народ это лишь ресурс. В итоге, бессмысленно всё это. Так... крик души!

sergeya48 07 августа 2018 | 16:33

Жуликам из ер, ни одного голоса.

dmast79 07 августа 2018 | 16:34

Придти на неё, только что бы напомнить лицемеру, что он сам выступал за повышение!
Долой навального, все в лагерь национал-патриотических сил!

johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 16:40

dmast79: удачи вам по пути туда ...

dmast79 07 августа 2018 | 17:00

johnbmw: Спасибо за пожелание! Но удача особо не нужна - это единственно возможный путь. Ни за жуликами из ЕР, ни тем более за либерал-мошенниками народ не пойдёт. КПРФ должна возродить НПСР.

tv_victim 07 августа 2018 | 16:44

dmast79: Тем более, что сам этот поганец опять будет попивать коньячок с товарищем майором под видом "ареста на 15 суток".... А клюнувших на его провокацию людей посадят на реальные сроки!

johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 16:50

tv_victim: вы таки т-щ майор????? :-)))

ukraminadozemljudobrjt 07 августа 2018 | 16:39

Этот звездабол сам активно пиарил повышения пенсионного возраста.

m_doc 07 августа 2018 | 16:39

У Лёхи никакого креативу. Понятно же, что в день голосования не разрешает. Т.е. опять несанкц. фокусы-покусы. Надоел.

noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 16:41

Хитёр бобёр. Уже когда принято решение реформу отменить, Лёха по согласованию с товарищем майором устраивает лютый бешеный протест))))

tv_victim 07 августа 2018 | 16:46

noxepy_7_40_: А сам, небось, составляет списочки и передает своему куратору..... Достал уже этот рекордсмен по условным срокам!

proxozhij 07 августа 2018 | 16:46

Нарывается на сидку. Никто ему не разрешит.

tv_victim 07 августа 2018 | 16:51

proxozhij: А он и не собирается. Получил приказ - выполняет. Какие у провокатора заботы? Прокукарекал-записал всех, кто кукарекает в ответ - отнес списки куратору. Все. Ну а если найдутся недоумки, которые и впрямь выйдут, поверив провокатору - ну так тем будет больше его премия. А дураков перепишут и найдут как ущемить. А то и посадить. А провокатор опять в шоколаде.

kp6ic 07 августа 2018 | 16:50

не разрешат. опять в тюрьму посадят. но другого выбора нет. респект.

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chapter_2 07 августа 2018 | 16:54

Всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования можно совместить с протестом против дискриминационных фильтров на выборах глав регионов.

oldmen56 07 августа 2018 | 16:55

Не разрешат.

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