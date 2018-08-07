Политик Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста

Он планирует провести ее в Единый день голосования 9 сентября. «Сделаем так, чтобы во время избирательной компании и в день голосования все кандидаты и избиратели говорили только о повышении пенсионного возраста», — сообщается в описании к видео, которое политик разместил на своем канале в Ютубе.