Французского актера Сами Насери успешно прооперировали в Москве в институте глазных болезней имени Гельмгольца.

Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в одном из московских караоке-клубов.

Полиция задержала участников драки. Оказалось, что это приезжие из Белоруссии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Насери известен по роли в фильме «Такси».