Французского актера Сами Насери успешно прооперировали в Москве в институте глазных болезней имени Гельмгольца.
Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в одном из московских караоке-клубов.
Полиция задержала участников драки. Оказалось, что это приезжие из Белоруссии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Насери известен по роли в фильме «Такси».
Комментарии4
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kindman_a 07 августа 2018 | 16:14
Чё, на такси везли в больничку?
И кто ж за рулем был? :-))))
olegleon 07 августа 2018 | 16:18
и что же они не поделили???
piterjanis 07 августа 2018 | 16:31
olegleon: говорят,что микрофон.время было два часа ночи,плюс все на кочерге.
pavel_imenitov 07 августа 2018 | 16:26
мундиаль фсе