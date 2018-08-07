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16:04, 07 августа 2018

В Кызыле задержана журналистка и правозащитница Оюмаа Донгак

Ей вменяют пропаганду нацизма из-за репоста исторической фотографии в соцсети.
Архивное фото времен Второй мировой войны, на которой женщины машут флажками со свастикой, было опубликовано на странице активистки во «ВКонтакте» в мае 2015 года. Этот снимок являлся иллюстрацией к интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс, вступившей в молодежную организацию при Третьем рейхе. Оно посвящено становлению гитлеровской диктатуры в Германии. Примерно лет пять назад статью печатал журнал New Times, также она размещена на личном сайте автора.
Сейчас женщине грозит до 15 суток ареста. Донгак написала на своей странице в фейсбуке, что ей показывали только фотографии к постам, но не сами публикации. При этом, по ее словам, полицейские говорили, что задержали ее по заявлению о поддельном дипломе, которое подал депутат КПРФ Роман Тамоев. Он утверждал, что публикации журналистки о коррупции в Туве могут привести «немыслящих людей к ухудшению уровня жизни».

Оюмаа Донгак возглавляла в Туве предвыборный штаб Ксении Собчак. Широкую огласку получила история бездомных сирот, которые много лет ждут очереди на квартиру. Они устроили акцию протеста. Их задержали. Вместе с ними была задержана и Оюмаа Донгак.

Комментарии

10

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post_v 07 августа 2018 | 16:08

та самая Тува, где Путину дали поездить на лошади со свастикой на уздечке?

zztop1960 07 августа 2018 | 16:15

post_v: Срочно возбудить уголовное дело против всех российских и зарубежных СМИ , против сотен тысяч россиян га репост фото Путина в Туве с голым торсом , на коне у которога свастика на уздечке. Дать срока тем кто Путину такого коня предоставил и арест всего руководства Тувы

post_v 07 августа 2018 | 16:17

zztop1960:
=========

а начать с ИТАР-ТАСС, Раша Тудей и администрации президента?

zztop1960 07 августа 2018 | 16:21

post_v: Судить всех кто прославляет Красную армию и распространяет фотографии красноармейцев , у солдат РККА была свастика на шевроне

post_v 07 августа 2018 | 16:37

zztop1960:
=========
в случае с использованием свастики в Красной армии - это был знак только для калмыцких частей ("Приказ войскам Юго-Восточного фронта №213" командующего фронтом от 3 ноября 1919 года согласно указаний приказа Революционного военного совета республики 1919 года за №116)

еще был наградной знак Юго-Восточного фронта, 1918-1920 гг. (гугл все в помощь)

zztop1960 07 августа 2018 | 16:38

post_v: Это повезло , что Гитлер использовал свастику , а не круг , в РФ тогда ездили бы на машинах с квадратными колёсами и все круглые детали запретили бы и даже Луну с Солнцем.

post_v 07 августа 2018 | 16:46

zztop1960:
=========
тогда бы в России не смогла процветать Ферреро с ее круглыми конфетами.....

danko1 07 августа 2018 | 16:12

Публикация о коррупции приводит к ухудшению жизни "немыслящих людей"?!
Наверное, к этим "людям" коррупционеров относят.
Да и за многочисленную пропаганду нацизма надо в первую очередь Путина к уголовной ответственности привлечь, а не тех, кто против нацизма выступает, публикуя архивные снимки.

gregor 07 августа 2018 | 16:20

danko1
Депутат назвал 86 % населения "не мыслящими людьми"?
Смело выразился депутат ...с оценкой большинства .

polikarpich 07 августа 2018 | 16:20

"...публикации журналистки о коррупции в Туве могут привести "немыслящих людей к ухудшению уровня жизни"".
Что-то этот "пламенный коммунист" выдал столь глубокую мысль, что, наверное, и сам не понял, что хотел сказать.

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