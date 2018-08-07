В Кызыле задержана журналистка и правозащитница Оюмаа Донгак

Ей вменяют пропаганду нацизма из-за репоста исторической фотографии в соцсети.

Архивное фото времен Второй мировой войны, на которой женщины машут флажками со свастикой, было опубликовано на странице активистки во «ВКонтакте» в мае 2015 года. Этот снимок являлся иллюстрацией к интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс, вступившей в молодежную организацию при Третьем рейхе. Оно посвящено становлению гитлеровской диктатуры в Германии. Примерно лет пять назад статью печатал журнал New Times, также она размещена на личном сайте автора.

Сейчас женщине грозит до 15 суток ареста. Донгак написала на своей странице в фейсбуке, что ей показывали только фотографии к постам, но не сами публикации. При этом, по ее словам, полицейские говорили, что задержали ее по заявлению о поддельном дипломе, которое подал депутат КПРФ Роман Тамоев. Он утверждал, что публикации журналистки о коррупции в Туве могут привести «немыслящих людей к ухудшению уровня жизни».

Оюмаа Донгак возглавляла в Туве предвыборный штаб Ксении Собчак. Широкую огласку получила история бездомных сирот, которые много лет ждут очереди на квартиру. Они устроили акцию протеста. Их задержали. Вместе с ними была задержана и Оюмаа Донгак.