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16:01, 07 августа 2018

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии

Об этом в интервью газете «Коммерасантъ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси.
Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии. Как сказал Маргвелашвили, оккупация началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше, в  1991-1992 годах, когда Россия с  помощью гибридной войны отделила от Грузии два ее региона. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия. Евросоюз сегодня вновь заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и  назвал незаконным российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии.

Комментарии

24

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oldpartizan 07 августа 2018 | 16:07

неполноценный за полноценный диалог?
бред какой то.

nitsahon 07 августа 2018 | 16:09

oldpartizan: да его можно не слушать... все равно не он решает, что и как(хотя диалог - разумеется давным-давно пора налаживать)

danko1 07 августа 2018 | 16:25

nitsahon: Медведев тоже стал неадекватом.
Выстраивать добрые отношения готов только на своих условиях.

zmeelov_1 07 августа 2018 | 16:32

danko1: Ну не на условиях же галстукоедов их строить.

luger_max_otto 07 августа 2018 | 16:11

Путинский режим уже выстраивал полноценный диалог с грузией- например, медведевскую войну...

kottigr1 07 августа 2018 | 16:11

oldpartizan: Гитлер тоже был готов выстраивать полноценный диалог с руководством Чехословакии после захвата Судетской области... все помнят чем это закончилось.

kryimzdick 07 августа 2018 | 16:10

Новое руководство так же нахрен посылает старое руководство России

zztop1960 07 августа 2018 | 16:27

kryimzdick: В Тбилиси ответили Медведеву по поводу НАТО. Грузии нужны гарантии безопасности, эти гарантии безопасности Россия не только не дает, а напротив, сделала все, чтобы у нас были тяжелые внешние вызовы. Так депутат парламента, вице-спикер от большинства Гия Вольский прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу последствий вступления Грузии в НАТО.

olegleon 07 августа 2018 | 16:12

"в 1991-1992 годах, "

интересно, он банальный провокатор или просто дурак? или он забыл, что война началась с нападения грузинского спецназа на Абхазию и с убийства людей грузинами?

kottigr1 07 августа 2018 | 16:20

olegleon:Война началась 16 февраля 1921 года, когда советские войска перешли южную границу Грузии и заняли Красный мост через реку Храми и село Шулаверы. Здесь им оказали сопротивление добровольческие отряды кахетинцев под командованием Стефана Ахметели. Далее большевики продвинулись на север к Тифлису. 19-20 февраля у села Табахмела на подходах к Тифлису части 11-й армии столкнулись с ожесточенным сопротивлением юнкеров Тифлисского военного училища ...
.. А вот дальше шел процесс освобождения Грузии от гнета "Империи добра"..

olegleon 07 августа 2018 | 16:42

kottigr1: какой Грузии? сейчас бы ты написал "сепаратистской" или "самопровозглашённой".

"Германия согласилась ввести свои войска в Грузию и велела союзной Турции признать независимость Грузинской республики"

kottigr1 07 августа 2018 | 16:47

olegleon: 7 мая 1920 в Москве был заключен мирный договор между РСФСР и Грузинской демократической республикой. По его условиям Советская Россия признавала независимость Грузии и обещала не вмешиваться в ее внутренние дела, а Грузия, в частности, легализовала положение коммунистической партии. Стороны обменялись дипломатическими представителями (советским полпредом в Грузии стал С. М. Киров).
Однако 6 февраля приказом командующего Кавказским фронтом В. Гиттиса была создана группа войск Тифлисского направления под командованием М.Д. Великанова в составе нескольких стрелковых и кавалерийских дивизий и танкового отряда для вторжения в Грузию. Силы 9-й Кубанской армии под командованием В. Чернышева вели наступление в Абхазии... Самое интересное, что большевики напали на Грузию совместно с Турцией, передав им потом в благодарность часть грузинских территорий..

golovneli 07 августа 2018 | 16:31

olegleon: вы ошибайтесь, с нападения грузинского спецназа на базу стратегических бомбардировщиков абхазии.

olegleon 07 августа 2018 | 16:54

golovneli: глупая шутка. Вы бы ещё вспомнили про фейк как на стадионе в Гаграх играли в футбол головами убитых грузин.

pravdatut 07 августа 2018 | 16:18

Москали возвратили унитаз ?

zztop1960 07 августа 2018 | 16:31

pravdatut: Интересно , а где теперь украденные у грузин русскими солдатами унитазы ? Может на вилле Медведева или в ГОСДУМЕ ?

kochar 07 августа 2018 | 16:20

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии
____________
Это как, опять в одни ворота?

golovneli 07 августа 2018 | 16:29

А почему нет, после вывода оккупационных войск?

zztop1960 07 августа 2018 | 16:41

golovneli: После вывода оккупационных войск , публичного извинения и репарации.

prade 07 августа 2018 | 16:35

"Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии"
А для грузинского руководства выстраивание полноценного отношения с Россией означало бы идти против интересов собственной страны и народа Грузии. Интересно, понимают ли это в Кремле?

czerni 07 августа 2018 | 16:36

Оккупация Грузии Россией началась в 1921 году.
Торжественное обещание России блестит целостность Грузии было дано в мае 1920 года. Клялись и бесились. Но потом Россия передумала.
"Да, Мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом."©

czerni 07 августа 2018 | 16:38

czerni: блюсти, божились. Так верно.

shoorah 07 августа 2018 | 16:46

Хочется спросить - сколько лет уже у власти в Грузии "новое" руководство? Проснулся?

nemez1 07 августа 2018 | 16:48

РФ и несколько насекомых признали независимость абхазии и юж.осетии.

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