"Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии"

Об этом в интервью газете «Коммерасантъ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси.

Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии. Как сказал Маргвелашвили, оккупация началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше, в 1991-1992 годах, когда Россия с помощью гибридной войны отделила от Грузии два ее региона. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия. Евросоюз сегодня вновь заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и назвал незаконным российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии.