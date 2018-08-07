В Москве простились с журналистом Орханом Джемалем, убитым в Центральноафриканской республике

На церемонию пришли сотни людей. «Я постараюсь стать таким же великим, как отец», — сказал на прощании сын Джемаля, Мансур.

Необходимо установить, что произошло в Центральноафриканской республике и кто убил журналистов – сказал Эху военный корреспондент Семен Пегов.

Журналист Орхан Джемаль. Режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали над фильмом о российских наемниках из ЧВК «Вагнера». Они убиты в Центральноафриканской республике.

Через полчаса на Троекуровском кладбище начнется церемония прощания с Александром Расторгуевым. Кирилла Радченко похоронили сегодня на Булатниковском кладбище. По просьбе родственников церемония прощания была закрытой.