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16:01, 07 августа 2018

В Москве простились с журналистом Орханом Джемалем, убитым в Центральноафриканской республике

На церемонию пришли сотни людей. «Я постараюсь стать таким же великим, как отец», — сказал на прощании сын Джемаля, Мансур.
Необходимо установить, что произошло в  Центральноафриканской республике и кто убил журналистов – сказал Эху военный корреспондент Семен Пегов.

Журналист Орхан Джемаль. Режиссер Александр Расторгуев и  оператор Кирилл Радченко работали над фильмом о российских наемниках из ЧВК «Вагнера». Они убиты в Центральноафриканской республике.
Через полчаса на Троекуровском кладбище начнется церемония прощания с Александром Расторгуевым. Кирилла Радченко похоронили сегодня на Булатниковском кладбище. По просьбе родственников церемония прощания была закрытой.

Комментарии

7

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olegleon 07 августа 2018 | 16:07

даже в таком сообщении Эхо без пропаганды не может обойтись (((

viniqi 07 августа 2018 | 16:19

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

nigelliri56 07 августа 2018 | 16:20

olegleon: Это уже само упоминание о ЧВК "Вагнер" пропаганда? Так?

olegleon 07 августа 2018 | 16:35

nigelliri56: должна быть элементарная этика. если ты решил написать не только о похоронах, но и о причине, то указывай зачем человек поехал, кто его туда отправил и кто виновен в смерти.
как и в нормальном СМИ предоставляют слово двум сторонам. именно за эти несоблюдения элементарных приличий и получают "по шапке" российские СМИ в нормальных странах. именно одностороннюю подачу информации и называют пропагандой.

nigelliri56 07 августа 2018 | 16:56

olegleon: Причина это то что покойный поехал в ЦАР снимать фильм о ЧВК "Вагнер"? И это уже является пропагандой? Для того, чтобы это не было пропагандой, по-вашему следует указать работодателя покойного. А как насчет семейного положения и членства в профсоюзе?

abuvgrobu 07 августа 2018 | 16:29

Смерть смерти рознь. Орхан не тот человек по которому стоит скорбеть, пусть он и был обладателем российского паспорта. Отъявленный был ненавистник России.

forum_participant 07 августа 2018 | 16:42

abuvgrobu: Да, уж..если он и принимал патриотизм, но только не российский..Интересы других стран ему были ближе..

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